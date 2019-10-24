На полиграф-вечеринку придем, нам скрывать нечего, – депутат "Голоса" о коррупционном скандале

У "Голосі" заперечують, що представники депутата Антона Яценка могли пропонувати гроші задля "правильного" голосування за законопроєкт 2047-Д усім членам цього комітету, а не лише "слугам народу".

Депутат фракции "Голос" и первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк рассказал, что к нему и к его коллеге Галины Васильченко не обращались с такими "предложениями", пишет "Радио Свобода".

Важно: Дубинский прошел детектор лжи: главные тезисы

Если бы мы узнали о таких фактах, если бы к нам кто-то обратился, мы бы об этом очень громко говорили и сделали из этого скандал,

– заверил депутат.

Железняк предполагает, что у действующего нардепа Яценко мог быть интерес к голосованию за законопроект. Однако сам Яценко не являлся лично на комитет. "Возможно он работал какими-то другими методами", – считает нардеп от "Голоса".

В то же время Ярослав Железняк также готов при необходимости пройти проверку на детекторе лжи.

Наверное, ходить оппозиционным депутатам в ОП на детектор немного выглядит как-то недемократично, но, если будут звать на эту полиграф-вечеринку, придем. Нам-то в этом вопросе скрывать нечего,

– заявил Железняк.

Законопроект решили доработать

По его словам, после провального голосования члены финансового комитета сразу же приняли решение о доработке законопроекта 2047-Д.

Справка. Документа пока нет в открытом доступе. По словам Железняка, он предусматривает ликвидацию так называемых "оценочных площадок" с возможностью дополнительной функции оценки имущества.

Депутат пояснил, что площадок не будет, а через некоторый период гражданам Украины дается возможность самим выступать в роли оценщиков. Если украинцы не будут согласны с той суммой, которую им сформировала единая база фонда государственного имущества, то они идут к оценщику и он в рамках 25% может делать рецензию.

Если не ошибаюсь, в тексте это было 1 апреля 2020 года,

– добавил Железняк.

По его словам, ныне действующие "площадки" ничего, "кроме коррупционной составляющей" не имеют.

Кстати: Нардеп "Слуги народа" Качура первым прошел детектор лжи: результат

Что известно о коррупционном скандале в комитете?

На заседании финансового комитета Рады депутаты от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья. Нардепы получили по 30 тысяч долларов за голосование против этого законопроекта, утверждает Давид Арахамия.

Читайте также: Арахамия прокомментировал скандал с коррупцией в "Слуге народа", полиграф и конфликт с Дубинским

По данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам, за которыми стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко (в предыдущей Раде входил во фракцию "Возрождение", аффилированной с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).

Офис Президента требует от этих нардепов пройти проверку на полиграфе. Дубинский уже это сделал – главные тезисы здесь. Сегодня очередь Арахамия, который кстати не имеет никакого отношения к законопроекту. В целом проверка ждет всех членов комитета.

Обратите внимание: Результаты теста на полиграфе Дубинского и Арахамия могут приобщить к делу о взяточничестве

Специализированная антикоррупционная прокуратура уже открыла производство из-за возможной коррупции депутатов.

Кто из "слуг народа" не голосовал за отмену коррупционной схемы?

Ирина Аллахвердиева;

Ольга Василевская-Смаглюк Михайловна;

Дарья Володина;

Юлия Диденко;

Александр Дубинский;

Виктория Кинзбурская;

Алексей Ковалев;

Анна Колесник;

Алексей Леонов;

Анастасия Ляшенко;

Евгений Петруняк.

Еще 2 депутата не голосовали по другим причинам: