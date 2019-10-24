На полиграф-вечеринку придем, нам скрывать нечего, – депутат "Голоса" о коррупционном скандале
У "Голосі" заперечують, що представники депутата Антона Яценка могли пропонувати гроші задля "правильного" голосування за законопроєкт 2047-Д усім членам цього комітету, а не лише "слугам народу".
Депутат фракции "Голос" и первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк рассказал, что к нему и к его коллеге Галины Васильченко не обращались с такими "предложениями", пишет "Радио Свобода".
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Если бы мы узнали о таких фактах, если бы к нам кто-то обратился, мы бы об этом очень громко говорили и сделали из этого скандал,
– заверил депутат.
Железняк предполагает, что у действующего нардепа Яценко мог быть интерес к голосованию за законопроект. Однако сам Яценко не являлся лично на комитет. "Возможно он работал какими-то другими методами", – считает нардеп от "Голоса".
В то же время Ярослав Железняк также готов при необходимости пройти проверку на детекторе лжи.
Наверное, ходить оппозиционным депутатам в ОП на детектор немного выглядит как-то недемократично, но, если будут звать на эту полиграф-вечеринку, придем. Нам-то в этом вопросе скрывать нечего,
– заявил Железняк.
Законопроект решили доработать
По его словам, после провального голосования члены финансового комитета сразу же приняли решение о доработке законопроекта 2047-Д.
Справка. Документа пока нет в открытом доступе. По словам Железняка, он предусматривает ликвидацию так называемых "оценочных площадок" с возможностью дополнительной функции оценки имущества.
Депутат пояснил, что площадок не будет, а через некоторый период гражданам Украины дается возможность самим выступать в роли оценщиков. Если украинцы не будут согласны с той суммой, которую им сформировала единая база фонда государственного имущества, то они идут к оценщику и он в рамках 25% может делать рецензию.
Если не ошибаюсь, в тексте это было 1 апреля 2020 года,
– добавил Железняк.
По его словам, ныне действующие "площадки" ничего, "кроме коррупционной составляющей" не имеют.
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Что известно о коррупционном скандале в комитете?
На заседании финансового комитета Рады депутаты от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья. Нардепы получили по 30 тысяч долларов за голосование против этого законопроекта, утверждает Давид Арахамия.
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По данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам, за которыми стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко (в предыдущей Раде входил во фракцию "Возрождение", аффилированной с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).
Офис Президента требует от этих нардепов пройти проверку на полиграфе. Дубинский уже это сделал – главные тезисы здесь. Сегодня очередь Арахамия, который кстати не имеет никакого отношения к законопроекту. В целом проверка ждет всех членов комитета.
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Специализированная антикоррупционная прокуратура уже открыла производство из-за возможной коррупции депутатов.
Кто из "слуг народа" не голосовал за отмену коррупционной схемы?
- Ирина Аллахвердиева;
- Ольга Василевская-Смаглюк Михайловна;
- Дарья Володина;
- Юлия Диденко;
- Александр Дубинский;
- Виктория Кинзбурская;
- Алексей Ковалев;
- Анна Колесник;
- Алексей Леонов;
- Анастасия Ляшенко;
- Евгений Петруняк.
Еще 2 депутата не голосовали по другим причинам:
- Элла Репина – не была на заседании;
- Андрей Холодов – отказался голосовать якобы из-за конфликта с главой комитета.