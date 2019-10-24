На поліграф-вечірку прийдемо, нам приховувати нічого, – депутат "Голосу" про корупційний скандал

У "Голосі" заперечують, що представники депутата Антона Яценка могли пропонувати гроші задля "правильного" голосування за законопроєкт 2047-Д усім членам цього комітету, а не лише "слугам народу".

Депутат фракції "Голос" та перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк розповів, що до нього і до його колеги Галини Васильченко не зверталися із такими "пропозиціями", пише "Радіо Свобода".

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Якби ми дізнались про такі факти, якби до нас хтось звернувся, ми би про це дуже голосно говорили і зробили б із цього скандал,

– запевнив депутат.

Железняк припускає, що у чинного нардепа Яценка міг бути інтерес до голосування за законопроєкт. Однак сам Яценко не приходив особисто на комітет. "Можливо він працював якимись іншими методами", – вважає нардеп від "Голосу".

Водночас Ярослав Железняк також готовий за потреби пройти перевірку на детекторі брехні.

Напевно, ходити опозиційним депутатам до ОП на детектор трішки виглядає якось недемократично, але, якщо будуть кликати на цю поліграф-вечірку, прийдемо. Нам-то у цьому питанні приховувати нічого,

– заявив Железняк.

Законопроєкт вирішили доопрацювати

За його словами, після провального голосування члени фінансового комітету одразу ж ухвалили рішення про доопрацювання законопроекту 2047-Д.

Довідка. Документа наразі немає у відкритому доступі. За словами Железняка, він передбачає ліквідацію так званих "оціночних майданчиків" з можливістю додаткової функції оцінювання майна.

Депутат пояснив, що майданчиків не буде, а через деякий період громадянам України дається можливість самим виступати в ролі оцінщиків. Якщо українці не будуть згодні з тією сумою, яку їм сформувала єдина база фонду державного майна, то вони ідуть до оцінщика і він в рамках 25% може робити рецензію.

Якщо не помиляюсь, в тексті це було 1 квітня 2020 року,

– додав Железняк.

За його словами, нині чинні "майданчики" нічого, "окрім корупційної складової" не мають.

До речі: Нардеп "Слуги народу" Качура першим пройшов детектор брехні: результат

Що відомо про корупційний скандал в фінансовому комітеті?

На засіданні фінансового комітету Ради депутати від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла. Нардепи отримали по 30 тисяч доларів за голосування проти цього законопроєкту, стверджує Давид Арахамія.

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За даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам, за якими стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).

Офіс Президента вимагає від цих нардепів пройти перевірку на поліграфі. Дубінський вже це зробив – головні тези тут. Сьогодні черга Арахамії, який до речі не має жодного відношення до законопроєкту. Загалом перевірка чекає усіх членів комітету.

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура уже відкрила провадження через можливу корупцію депутатів.

Хто зі "слуг народу" не голосував за скасування корупційної схеми?

Ірина Аллахвердієва;

Ольга Василевська-Смаглюк Михайлівна;

Дар'я Володіна;

Юлія Діденко;

Олександр Дубінський;

Вікторія Кінзбурська;

Олексій Ковальов;

Ганна Колісник;

Олексій Леонов;

Анастасія Ляшенко;

Євген Петруняк.

Ще 2 депутатів не голосували з інших причин: