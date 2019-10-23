Арахамія прокоментував скандал з корупцією у "Слузі народу", поліграф та конфлікт з Дубінським

На засіданні фінансового комітету Ради частина депутатів від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла. Голова фракції Давид Арахамія каже, що у нього є докази хабарництва у "Слузі народу".

Давид Арахамія у коментарі журналістці 24 каналу наголосив, що є свідчення очевидців, яким пропонували хабар, але вони відмовилися.

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Окрім того, є також декілька непрямих доказів у вигляді фотографій однієї із зустрічей з організатором корупційної схеми.

Ми зараз ініціювали внутрішнє розслідування, а також завтра в ефірі "Право на владу" один із свідків про все розповість,

– сказав Арахамія.

Голова фракції додав, що усі докази передадуть у відповідні органи. Сподівається, що кримінальна справа таки буде відкрита.

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Скільки грошей пропонували за голос "проти"?

За словами Давида Арахамії, за голосування "проти", чи заблокування процесу пропонували 30 тисяч доларів.

Ми нікого конкретно зараз не можемо звинувачувати, бо немає прямих доказів. Саме в цьому і полягає складність всього процесу,

– додав політик.

Про поліграф

Голова фракції "Слуга народу" зауважив, що саме через відсутність прямих доказів він і запропонував пройти усім поліграф, щоб "уникнути недовіри всередині".

"Хоча я сам не брав ніякої участі у цьому законопроєкті, але якщо хтось має якісь сумніви, то давайте я першим можу своїм прикладом пройти", – наголосив Арахамія.

Він підтвердив, що сьогодні о 20:00 відбудеться перевірка на поліграфі у Кабміні, інших деталей Арахамія не уточнив.

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Про конфлікт з Дубінським

Давид Арахамія наголосив, що у нього немає жодних претензій до Олександра Дубінського. Голова фракції не підозрює його у корупції.

Дубінський заздалегідь сказав, як буде голосувати,

– поянив Арахамія.

Загалом голова фракції "Слуга народу" розповів, що Дубінський вважає, що "площадки Яценка" та СЕТАМ/АРМА" – погані.

Він (Дубінський – ред.24 канал) каже: давайте в одному законопроєкті пропрацюємо всю демонополізацію всіх цих площадок,

– додав Арахамія.

Голова фракції підтримав цю ідею, однак наголосив, що робити вигляд, що "нічого не трапилося не можна, бо це буде погано впливати на мікроклімат всередині комітету".

"Тому це питання треба вирішити, щоб не було ніяких звинувачень один до одного, і далі почати працювати як ми працювали до цього", – підсумував політик.

Про яке скандальне голосування йдеться?

На засіданні фінансового комітету Ради депутати від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла.

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За даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам, за якими стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).

Виявилося, що тільки 5 членів комітету від "Слуги народу" хочуть знищити монополію Яценка. 11 "слуг народу" принципово зайняли сторону Яценка. Серед них – люди Коломойського, а саме – Дубінський і Василевська.

Хто зі "слуг народу" не голосував за скасування корупційної схеми?

Ірина Аллахвердієва;

Ольга Василевська-Смаглюк Михайлівна;

Дар'я Володіна;

Юлія Діденко;

Олександр Дубінський;

Вікторія Кінзбурська;

Олексій Ковальов;

Ганна Колісник;

Олексій Леонов;

Анастасія Ляшенко;

Євген Петруняк.

Ще 2 депутатів не голосували з інших причин: