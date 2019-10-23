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      САП відкрила справу про хабарництво "слуг народу" у Верховній Раді

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      Хабарництво депутатів Слуги народу у Раді 2019 - САП відкрила справу
      САП і НАБУ займаться справою про можливу корупцію "слуг народу" / poltava.to

      Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила провадження через можливу корупцію народних депутатів від "Слуги народу". Мовиться про інформацію, поширену у ЗМІ, про те, що 9 обранців-членів фінансового комітету отримали хабар у 30 тисяч доларів США.

      Гроші "слуги народу" отримали за голосування проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об'єктів нерухомості на засіданні комітету, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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      Відомості у цій справі вже внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а розглядатимуть її за статтею про корупцію посадових осіб в особливо великих розмірах. Депутатам може загрожувати від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

      Досудове розслідування у цій справі проводитимуть детективи Національного антикорупційного бюро України.

      Що відомо про скандал з можливою корупцією "слуг народу"?

      • На засіданні фінансового комітету Ради депутати від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла.
      • За даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам, за якими стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).
      • Виявилося, що тільки 5 членів комітету від "Слуги народу" хочуть знищити монополію Яценка. 11 "слуг народу" принципово зайняли сторону Яценка. Серед них – люди Коломойського, а саме – Дубінський і Василевська, написав у своєму блозі екснардеп Сергій Лещенко.

      Хто зі "слуг народу" не голосував за скасування корупційної схеми?

      • Ірина Аллахвердієва;
      • Ольга Василевська-Смаглюк Михайлівна;
      • Дар'я Володіна;
      • Юлія Діденко;
      • Олександр Дубінський;
      • Вікторія Кінзбурська;
      • Олексій Ковальов;
      • Ганна Колісник;
      • Олексій Леонов;
      • Анастасія Ляшенко;
      • Євген Петруняк.
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: "Слуг народу" перевірять на поліграфі Новини України Новини політики Слуга народу Корупція Верховна Рада САП НАБУ
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