САП відкрила справу про хабарництво "слуг народу" у Верховній Раді

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила провадження через можливу корупцію народних депутатів від "Слуги народу". Мовиться про інформацію, поширену у ЗМІ, про те, що 9 обранців-членів фінансового комітету отримали хабар у 30 тисяч доларів США.

Гроші "слуги народу" отримали за голосування проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об'єктів нерухомості на засіданні комітету, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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Відомості у цій справі вже внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а розглядатимуть її за статтею про корупцію посадових осіб в особливо великих розмірах. Депутатам може загрожувати від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у цій справі проводитимуть детективи Національного антикорупційного бюро України.

Що відомо про скандал з можливою корупцією "слуг народу"?

На засіданні фінансового комітету Ради депутати від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла.

За даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам, за якими стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).

Виявилося, що тільки 5 членів комітету від "Слуги народу" хочуть знищити монополію Яценка. 11 "слуг народу" принципово зайняли сторону Яценка. Серед них – люди Коломойського, а саме – Дубінський і Василевська, написав у своєму блозі екснардеп Сергій Лещенко.

Хто зі "слуг народу" не голосував за скасування корупційної схеми?