САП открыла дело о взяточничестве "слуг народа" в Верховной Раде
Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство из-за возможной коррупции народных депутатов от "Слуги народа". Говорится об информации, распространенной в СМИ, о том, что 9 депутатов-членов финансового комитета получили взятку в 30 тысяч долларов США.
Деньги "слуги народа" получили за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании комитета, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.
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Сведения по этому делу уже внесены в Единый реестр досудебных расследований, а рассматривать его будут по статье о коррупции должностных лиц в особо крупных размерах. Депутатам может грозить от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.
Досудебное расследование по этому делу будут проводить детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.
Что известно о скандале с возможной коррупцией "слуг народа"?
- На заседании финансового комитета Рады депутаты от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья.
- По данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребелского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам, за которыми стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко (в прошлом созыве Рады входил во фракцию "Возрождение", аффилированной с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).
- Оказалось, что только 5 членов комитета от "Слуги народа" хотят уничтожить монополию Яценко. 11 "слуг народа" принципиально заняли сторону Яценко. Среди них – люди Коломойского, а именно – Дубинский и Василевская, написал в своем блоге экс-нардеп Сергей Лещенко.
Кто из "слуг народа" не голосовал за отмену коррупционной схемы?
- Ирина Аллахвердиева;
- Ольга Василевская-Смаглюк;
- Дарья Володина;
- Юлия Диденко;
- Александр Дубинский;
- Виктория Кинзбурская;
- Алексей Ковалев;
- Анна Колесник;
- Алексей Леонов;
- Анастасия Ляшенко;
- Евгений Петруняк.