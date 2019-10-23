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      САП открыла дело о взяточничестве "слуг народа" в Верховной Раде

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      Взяточничество депутатов Слуги народа в Раде 2019 - САП открыла дело
      САП и НАБУ занимаются делом о возможной коррупции "слуг народа" / poltava.to

      Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство из-за возможной коррупции народных депутатов от "Слуги народа". Говорится об информации, распространенной в СМИ, о том, что 9 депутатов-членов финансового комитета получили взятку в 30 тысяч долларов США.

      Деньги "слуги народа" получили за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании комитета, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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      Сведения по этому делу уже внесены в Единый реестр досудебных расследований, а рассматривать его будут по статье о коррупции должностных лиц в особо крупных размерах. Депутатам может грозить от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

      Досудебное расследование по этому делу будут проводить детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

      Что известно о скандале с возможной коррупцией "слуг народа"?

      • На заседании финансового комитета Рады депутаты от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья.
      • По данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребелского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам, за которыми стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко (в прошлом созыве Рады входил во фракцию "Возрождение", аффилированной с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).
      • Оказалось, что только 5 членов комитета от "Слуги народа" хотят уничтожить монополию Яценко. 11 "слуг народа" принципиально заняли сторону Яценко. Среди них – люди Коломойского, а именно – Дубинский и Василевская, написал в своем блоге экс-нардеп Сергей Лещенко.

      Кто из "слуг народа" не голосовал за отмену коррупционной схемы?

      • Ирина Аллахвердиева;
      • Ольга Василевская-Смаглюк;
      • Дарья Володина;
      • Юлия Диденко;
      • Александр Дубинский;
      • Виктория Кинзбурская;
      • Алексей Ковалев;
      • Анна Колесник;
      • Алексей Леонов;
      • Анастасия Ляшенко;
      • Евгений Петруняк.
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Коррупция "Слуг народа" проверят на полиграфе НАБУ Верховная Рада САП
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