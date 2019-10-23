Дубинского и Арахамию будут проверять на полиграфе в прямом эфире

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский и глава фракции Давид Арахамия обменялись обвинениями во лжи относительно вероятного подкупа нардепов-однопартийцев. В конце концов нардепы сошлись на том, что оба пройдут проверку на полиграфе.

Дубинский заявил, что ждет извинений от Арахамии, и написал об этом на своей фейсбук-странице. Со своей стороны, глава фракции "Слуга народа" ответил в комментариях. Арахамия подтвердил 24 каналу, что проверка на полиграфе действительно произойдет.

Еще одна версия: Крупный скандал в "Слуге народа": мажоритарщик Бужанский рассказал свою версию

Проверка в прямом эфире

Перепалка в комментариях между Арахамией и Дубинским завершилась тем, что последний подтвердил время прохождения проверки на детекторе лжи. Дубинский также добавил – туда пойдет с главой фракции "Слуга народа".

Сообщаю, со мной детектор будет проходить глава фракции СН Арахамия. Прямая трансляция будет в 20:00 (23 октября). Не пропустите,

– написал он.

В комментарии 24 каналу Давид Арахамия рассказал, что проверка состоится в Кабмине в определенное время. Все будет происходить открыто.

Спор в комментариях: больше деталей

"В связи с тем, что каждый может ошибаться – до 12:00 готов принять официальные публичные извинения от главы фракции Давида Арахамии и главы финансового комитета Даниила Гетманцева за ложные обвинения или заявления, такие обвинения, что вызвали. Можно в фб в комментариях под этим постом", – написал Дубинский.

На это сообщение Дубинского и ответил Давид Арахамия (в Фейсбуке – David Braun).

Чего извиняться, на полиграф пошли, жду время и место. Тебе назначено было на 20:00, среднее тестирование занимает 2,5-3 часа, говори, во сколько приходить,

– написал глава фракции "Слуга народа".

Почему от "слуг народа" требуют пройти детектор лжи?

На заседании финансового комитета Рады депутаты от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья. По данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам, за которыми стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко (в прошлой Раде входил во фракцию "Видродження", аффилированной с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского). Оказалось, что только 5 членов комитета от "Слуги народа" хотят уничтожить монополию Яценко. 11 "слуг народа" принципиально заняли сторону Яценко. Среди них – люди Коломойского, а именно – Дубинский и Василевская, написал в своем блоге экс-нардеп Сергей Лещенко.

По данным Лещенко, руководство фракции "Слуга народа" подозревает, что если не все, то некоторые из 11 депутатов получили каждый по 30 тысяч долларов за отказ уничтожать этот "схематоз". Поэтому для этих 11 нардепов Офис Президента и потребовал тест на полиграфе.

Читайте также: Ссорились ли депутаты "Слуги народа" и премьер Гончарук

Кто из "слуг народа" не голосовал за отмену коррупционной схемы?

Ирина Аллахвердиева; Ольга Василевская-Смаглюк Михайловна; Дарья Володина; Юлия Диденко; Александр Дубинский; Виктория Кинзбурская; Алексей Ковалев; Анна Колесник; Алексей Леонов; Анастасия Ляшенко; Евгений Петруняк.

Еще 2 депутатов не голосовали по другим причинам: