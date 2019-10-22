Ссорились ли депутаты "Слуги народа" и премьер Гончарук

Перед голосованием за проект бюджета в кинозале Рады депутаты "Слуги народа" с главой Кабмина Алексеем Гончаруком разговаривали на повышенных тонах. О конфликте со ссылкой на источники впоследствии написали несколько СМИ. Гончарук заверил, что это были всего лишь рабочие моменты.

"Никакого скандала не было и быть не может. У нас очень конструктивные отношения и с руководством Верховной Рады. И с руководством фракции, и со всеми. У нас все прекрасно", – заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Несколько парламентариев попытались перевести все в шутку. Постили фото, убеждали, что драк и криков там не заметили. Впрочем, впоследствии пояснили, спорных вопросов оказалось два – это судьба газотранспортной системы и субвенции мажоритарщикам.



Фото из социальной сети Фейсбук

В тот день несколько изданий обнародовали список якобы распределения субвенций: из семи миллиардов больше всех должны были получить пять нардепов. Во фракции убеждали: документ фейковый.



Фото документа

"Утром, когда я пришел, очень напряженная была атмосфера. Потому что это округа. Люди отвечают за свои округа. Я думаю, что цель была внести какую-то смуту среди мажоритарщиков", – сообщил руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По закону, субвенции – это средства на развитие регионов. Выделяют их из бюджета на отдельные программы депутатам, которых избрали по мажоритарным округам. Например, на строительство школы или дороги.

Нардепы прошлых созывов часто злоупотребляли этими средствами для подкупа избирателей. Нынешние избранники тоже за эти деньги решили побороться. "В проекте бюджета на 2020 год не запланировали ни одной гривны поддержки селу", – народный депутат Алексей Гончаренко.



Алексей Гончаренко

Политолог предостерегает, ссоры со своими мажоритарщиками опасны для монобольшинства. Потому что есть риск растерять их голоса. Таких у "Слуги народа" более половины фракции – 130.

Монобольшинство будет лишено голосов, а тогда уже придется идти или к "Батькивщине" договариваться. Или о ситуативной коалиции говорить. Скажем, с тем же "Голосом",

– пояснил политолог Тарас Семенюк.

Впрочем, это лишь первые признаки конфликта. По мнению эксперта, параллельно углубляет раскол и противостояние трех групп, которые уже вырисовываются в "Слуге народа". Верные президенту, последователи Богдана и люди Коломойского, которые начинают дискредитировать премьера через медиаатаки. А немало идейных нардепов не хотят голосовать за, на их взгляд, непрофессиональные законы Кабмина Гончарука.

"Когда рейтинг Гончарука станет токсичным, и когда его антирейтинг начнет съедать рейтинг "Слуги народа" и Зеленского, тогда Зеленскому надо будет его заменить. Под нового премьера Зеленскому нужны будут новые голоса. Тогда будет обострение торгов внутри парламента", – рассказал политолог Николай Давидюк.

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Пока за Алексеем Гончаруком депутаты идти отказываются. Политолог считает, именно из-за этого заседания Кабмина продолжаются в закрытом режиме. Относительно конфликта монобольшинства и правительства, эксперты уверены: он все же назревает. Вопрос лишь в том, насколько серьезным будет противостояние.