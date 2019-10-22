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      Чи сварилися депутати "Слуги народу" та прем'єр Гончарук

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      Перед голосуванням за проєкт бюджету в кінозалі Ради депутати "Слуги народу" з очільником Кабміну Олексієм Гончаруком розмовляли на підвищених тонах. Про конфлікт із посиланням на джерела згодом написали кілька ЗМІ. Гончарук запевнив, що це це були всього-на-всього робочі моменти.

      "Жодного скандалу не було і бути не може. У нас дуже конструктивні відносини і з керівництво Верховної Ради. І з керівництвом фракції, і з усіма. У нас все прекрасно", – заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

      Читайте також: Гончарук прокоментував чутки про сварку із депутатами "Слуги народу"

      Кілька парламентарів спробували перевести усе на жарт. Постили фото, переконували, що бійок і криків там не помітили. Утім, згодом пояснили, спірних питань виявилося два – це доля газотранспортної системи та субвенції мажоритарникам.


      Фото з соціальної мережі Фейсбук

      Того дня кілька видань оприлюднили нібито список їх розподілу, де із семи мільярдів найбільше мали отримати п'ятеро нардепів. У фракції переконували: документ фейковий.

      Фото документа
      Фото документа

      "Зранку, коли я прийшов, дуже напружена була атмосфера. Тому що це округа. Люди відповідають за свої округа. Я думаю, що мета була внести якусь смуту серед мажоритарників", – повідомив керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

      За законом, субвенції – це кошти на розвиток регіонів. Виділяють їх із бюджету на окремі програми депутатам, яких обрали на мажоритарних округах. Наприклад, на будівництво школи чи дороги.

      Нардепи колишніх скликань часто зловживали цими коштами для підкупу виборців. Нинішні обранці теж за ці гроші вирішили поборотися. "У проєкті бюджету на 2020 рік не запланували жодної гривні підтримки селу", – народний депутат Олексій Гончаренко.

      Олексій Гончаренко
      Олексій Гончаренко

      Політолог застерігає, сварки зі своїми мажоритарниками небезпечні для монобільшості. Бо є ризик розгубити їхні голоси. Таких у "Слуги народу" більше половини фракції – 130.

      Монобільшість буде позбавлена голосів, а тоді вже прийдеться іти або до "Батьківщини" домовлятися. Або про ситуативну коаліцію говорити. Скажемо, з тим же "Голосом",
      – пояснив політолог Тарас Семенюк.

      Утім це лише перші ознаки конфлікту. На думку експерта, паралельно поглиблює розкол і протистояння трьох груп, що вже вимальовуються в "Слузі народу". Вірні президентові, послідовники Богдана і люди Коломойського, які починають дискредитувати прем'єра через медіаатаки. А чимало ідейних нардепів не хочуть голосувати за, на їхній погляд, непрофесійні закони Кабміну Гончарука.

      "Коли рейтинг Гончарука стане токсичним, і коли його антирейтинг почне з'їдати рейтинг "Слуги народу" і Зеленського, тоді Зеленському треба буде його замінити. Під нового прем'єра Зеленському потрібні будуть нові голоси. Тоді буде загострення торгів всередині парламенту", – розповів політолог Микола Давидюк.

      Читайте також: У "Слузі народу" пояснили сварку з Гончаруком

      Поки за Олексієм Гончаруком депутати іти відмовляються. Політолог вважає, саме через це засідання Кабміну тривають у закритому режимі. Щодо конфлікту монобільшості та уряду, експерти впевнені: він таки назріває. Питання лише в тому, наскільки серйозним буде протистояння.

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      Автор: Марія Писаренко
      Теги: Новини України Слуга народу Володимир Зеленський Давид Арахамія Верховна Рада Новини політики Олексій Гончарук Олексій Гончаренко
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