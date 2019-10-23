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      Дубінського та Арахамію перевірятимуть на детекторі брехні у прямому ефірі

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      Дубінський і Арахамія пройдуть поліграф у прямому ефірі
      / Колаж 24 каналу

      Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський та голова фракції Давид Арахамія обмінялися звинуваченнями у брехні щодо ймовірного підкупу нардепів-однопартійців. Зрештою нардепи зайшлись на тому, що обидва пройдуть перевірку на поліграфі.

      Дубінський заявив, що чекає вибачень від Арахамії, і написав про це на своїй фейсбук-сторінці. Зі свого боку, очільник фракції "Слуга народу" відповів у коментарях. 

      Ще одна версія: Великий скандал у "Слузі народу": мажоритарник Бужанський розповів свою версію

      "У зв'язку з тим, що кожен може помилятися – до 12:00 готовий прийняти офіційні публічні вибачення від глави фракції Давида Арахамії і глави фінансового комітету Данила Гетьманцева за неправдиві звинувачення або заяви, такі звинувачення, що спричинили. Можна у фб в коментарях під цим постом", – написав Дубінський.

      На цей допис Дубінського і відповів Давид Арахамія (у Фейсбуці – David Braun). 

      Чого вибачатися, на поліграф пішли, чекаю час і місце. Тобі призначено було на 20:00, середнє тестування займає 2,5 – 3 години, говори, о котрій приходити,
      – написав голова фракції "Слуга народу".

      Арахамія Дубінський

      Перевірка у прямому ефірі 

      У наступному своєму дописі нардеп Дубінський уточнив час перевірки на детекторі брехні.

      "Повідомляю, зі мною детектор буде проходити глава фракції СН Арахамія. пряма трансляція буде о 20:00 (23 жовтня). Не пропустіть", – наеписав він.

      Новина доповнюється... 

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      Теги: Новини політики Новини України
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