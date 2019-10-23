Дубінського та Арахамію перевірятимуть на детекторі брехні у прямому ефірі

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський та голова фракції Давид Арахамія обмінялися звинуваченнями у брехні щодо ймовірного підкупу нардепів-однопартійців. Зрештою нардепи зайшлись на тому, що обидва пройдуть перевірку на поліграфі.

Дубінський заявив, що чекає вибачень від Арахамії, і написав про це на своїй фейсбук-сторінці. Зі свого боку, очільник фракції "Слуга народу" відповів у коментарях.

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"У зв'язку з тим, що кожен може помилятися – до 12:00 готовий прийняти офіційні публічні вибачення від глави фракції Давида Арахамії і глави фінансового комітету Данила Гетьманцева за неправдиві звинувачення або заяви, такі звинувачення, що спричинили. Можна у фб в коментарях під цим постом", – написав Дубінський.

На цей допис Дубінського і відповів Давид Арахамія (у Фейсбуці – David Braun).

Чого вибачатися, на поліграф пішли, чекаю час і місце. Тобі призначено було на 20:00, середнє тестування займає 2,5 – 3 години, говори, о котрій приходити,

– написав голова фракції "Слуга народу".

Перевірка у прямому ефірі

У наступному своєму дописі нардеп Дубінський уточнив час перевірки на детекторі брехні.

"Повідомляю, зі мною детектор буде проходити глава фракції СН Арахамія. пряма трансляція буде о 20:00 (23 жовтня). Не пропустіть", – наеписав він.

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