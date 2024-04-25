Зранку 25 квітня Росія вдарила по Черкащині. По швидкісній повітряній цілі відпрацювали сили протиповітряної оборони.

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Є постраждалі

За попередньою інформацією, внаслідок атаки було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури в Черкаському районі.

Без загиблих. На зараз по допомогу до медиків звернулись шестеро людей,

– написав Ігор Табурець.

У Черкаській обласній військовій адміністрації також зазначили, що на місці працюють всі необхідні служби. Більше інформації буде згодом.

Наразі деталі невідомі. Росія постійно завдає ударів по мирних містах, які ніколи не становили для неї загрози. Зокрема, ворог постійно криє вогнем прифронтові території.

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