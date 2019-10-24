Арахамія проходить перевірку на детекторі брехні: головні тези

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський вже пройшов перевірку на детекторі брехні у прямому ефірі, а тепер аналогічну перевірку проходить його колега Давид Арахамія. Пройти поліграф парламентарії домовилися через взаємні звинувачення у брехні щодо ймовірного підкупу нардепів від "Слуги народу". Зауважимо, що результати тесту будуть готові 28 жовтня.

Відповіді Арахамії на питання під час перевірки на детекторі брехні

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Поліграфолог ставив Арахамії питання, на які той мав відповідати "так" або "ні".

Ви народилися за межами України? Відповідь: Так.

Чи брали ви хабарі від будь-яких депутатських фракцій за весь час вашої каденції? Відповідь: Ні.

Чи брали ви хабарі від представників великого бізнесу за весь час вашої каденції? Відповідь: Ні.

Чи брали ви гроші за ваш голос від представників власної фракції? Відповідь: Ні.

Чи брали ви гроші за свій голос від представників "Опозиційної платформи – За життя"? Відповідь: Ні.

Чи брали ви гроші за свій голос від представників "Європейської солідарності"? Відповідь: Ні.

Чи брали ви гроші за свій голос від представників "Батьківщини"? Відповідь: Ні.

Чи брали ви гроші за свій голос від представників "Голосу"? Відповідь: Ні.

Чи брали ви гроші за свій голос від представників депутатської групи "За майбутнє"? Відповідь: Ні.

Чи брали ви гроші за свій голос від представників українського олігархату? Відповідь: Ні.

Чи брали ви гроші за свій голос від представників російського олігархату? Відповідь: Ні.

Чи брали ви гроші за свій голос від представників олігархату будь-якої іншої країни? Відповідь: Ні.

Сьогодні, згідно з календарем, робочий день тижня? Відповідь: Так.

Ви уроджинець іншої країни? Відповідь: Так.

Чи брали ви хабарі від представників великого бізнесу за весь час вашої каденції? Відповідь: Ні.

Чи брали ви хабарі від будь-яких депутатських фракцій за весь час вашої каденції? Відповідь: Ні.

Чи брали ви гроші за свій голос від представників олігархату будь-якої іншої країни, крім України і Росії? Відповідь: Ні.

Чи брали ви гроші за свій голос від представників російського олігархату? Відповідь: Ні.

Чи брали ви гроші за свій голос від представників українського олігархату? Відповідь: Ні.

Чи брали ви гроші за свій голос від представників "Батьківщини"? Відповідь: Ні.

Чи брали ви гроші за свій голос від представників "Опозиційної платформи – За життя"? Відповідь: Ні.

Чи брали ви гроші за ваш голос від представників власної фракції? Відповідь: Ні.

Чи брали ви гроші за свій голос від представників "Голосу"? Відповідь: Ні.

Чи брали ви гроші за свій голос від представників "Європейської солідарності"? Відповідь: Ні.

Чи брали ви гроші за свій голос від представників депутатської групи "За майбутнє"? Відповідь: Ні.

Поліграфолог підкреслив, що під час повторного запитання Арахамія незвично відреагував на питання щодо однієї з фракцій. За його словами, це може бути пов'язане з тим, що він щось згадав. Тому питання довелося повторити втретє.

Сам Арахамія пояснив, що йому довелося згадати одну "неприємну людину" з групи "За майбутнє". Неприємна вона тому, що саме через неї у "Слузі народу" і виник конфлікт. Втім поліграфолог підкреслив, що реакція була на питання про іншу фракцію. Тому тест продовжили.

Сьогодні 27-ме число? Відповідь: Ні.

Ви народилися за кордоном? Відповідь: Так.

Чи брали ви гроші за свій голос від представників олігархату будь-якої іншої країни, крім України і Росії? Відповідь: Ні.

Чи брали ви гроші за свій голос від представників російського олігархату? Відповідь: Ні.

Чи брали ви гроші за свій голос від представників українського олігархату? Відповідь: Ні.

Чи брали ви гроші за свій голос від представників депутатської групи "За майбутнє"? Відповідь: Ні.

Чи брали ви гроші за свій голос від представників "Голосу"? Відповідь: Ні.

Чи брали ви гроші за свій голос від представників "Батьківщини"? Відповідь: Ні.

Чи брали ви гроші за свій голос від представників "Опозиційної платформи – За життя"? Відповідь: Ні.

Чи брали ви гроші за свій голос від представників "Європейської солідарності"? Відповідь: Ні.

Чи брали ви гроші за ваш голос від представників власної фракції? Відповідь: Ні.

Чи брали ви хабарі від представників великого бізнесу за весь час вашої каденції? Відповідь: Ні.

Чи брали ви хабарі від будь-яких депутатських фракцій за весь час вашої каденції? Відповідь: Ні.

Поліграфолог підкреслив, що втретє реакції на цю фракцію не було. Крім того, уточнив: реакція була на питання про "Опозиційну платформу – За життя". У відповідь Арахамія уточнив, що йому просто неприємні її представники, зокрема, Рабінович і Бойко.

Друга частина перевірки Давида Арахамії

Ви сидите на звичайному офісному кріслі? Відповідь: Так.

Чи є у вас паспорт громадянина України? Відповідь: Так.

Вам особисто у Верховній Раді висловлював підозру, що ви торгуєте своїм голосом? Відповідь: Так.

До інциденту за законопроєктом №2047 ви впливали своє владою на депутатів власної фракції, аби ухвалити законопроєкт з корупційною складовою? Відповідь: Ні.

У випадку з законопроєктом №2047 ви впливали своєю владою на когось для голосування проти цього законопроєкту? Відповідь: Ні.

У випадку з законопроєктом №2047 ви пропонували гроші комусь з депутатів для голосування проти цього законопроєкту? Відповідь: Ні.

Чи є у вас дозвіл на носіння травматичної зброї? Відповідь: НІ.

Ви доручали комусь з членів своєї фракції організовувати голосування на користь олігархів, силовиків чи Кабінету міністрів? Відповідь: Ні.

Ви доручали Дубінському організувати більшість голосів проти законопроєкту №2047? Відповідь: Ні.

Чи є у вас родичі у Грузії? Відповідь: Так.

Ви підозрюєте когось з членів своєї фракції у голосуванні на користь олігархів, силовиків чи Кабінету міністрів? Відповідь: Так.

Чи знаєте ви, хто з депутатів вашої фракції отримував гроші за голосування на користь олігархів, силовиків чи Кабінету міністрів? Відповідь: Ні.

Ви особисто отримували гроші за свій голос на їх користь? Відповідь: Ні.

У вас київська прописка? Відповідь: Ні.

Чи довелося вам збрехати бодай на одне з питань цього тесту? Відповідь: Ні.

Наступним місяцем буде січень? Відповідь: Ні.

Чи довелося вам збрехати бодай на одне з питань цього тесту? Відповідь: Ні.

Чи знаєте ви, хто з депутатів вашої фракції отримував гроші за голосування на користь олігархів, силовиків чи Кабінету міністрів? Відповідь: Ні.

Ви особисто отримували гроші за свій голос на їх користь? Відповідь: Ні.

У вас київська прописка? Відповідь: Ні.

Чи є у вас родичі у Грузії? Відповідь: Так.

Ви доручали комусь з членів своєї фракції організовувати голосування на користь олігархів, силовиків чи Кабінету міністрів? Відповідь: Ні.

Ви доручали Дубінському організувати більшість голосів проти законопроєкту №2047? Відповідь: Ні.

Чи є у вас при собі паспорт громадянина України. Відповідь: Ні.

Вам особисто у Верховній Раді висловлював підозру, що ви торгуєте своїм голосом? Відповідь: Так.

До інциденту за законопроєктом №2047 ви впливали своє владою на депутатів власної фракції, аби ухвалити законопроєкт з корупційною складовою? Відповідь: Ні.

У випадку з законопроєктом №2047 ви впливали своєю владою на когось для голосування проти цього законопроєкту? Відповідь: Ні.

У випадку з законопроєктом №2047 ви пропонували гроші комусь з депутатів для голосування проти цього законопроєкту? Відповідь: Ні.

Чи є у вас дозвіл на носіння травматичної зброї? Відповідь: Ні.

Відповіді Давида Арахамії на питання третього етапу перевірки

У цьому етапі Арахамія двічі відповідав на одне і те ж питання. Першою відповіддю мала бути правда, а другою – брехня.

У вас сьогодні є при собі посвідчення водія? Відповідь: Ні.

У вас сьогодні є при собі посвідчення водія? Відповідь: Так.

Обоє ваших батьків живі? Відповідь: Ні.

Обоє ваших батьків живі? Відповідь: Так.

Чи брали ви гроші за свій голос від представників російського олігархату? Відповідь: Ні.

Чи брали ви гроші за свій голос від представників російського олігархату? Відповідь: Так.

Ви одружені повторно? Відповідь: Так.

Ви одружені повторно? Відповідь: Ні.

Чи брали ви гроші за свій голос від представників українського олігархату? Відповідь: Ні.

Чи брали ви гроші за свій голос від представників українського олігархату? Відповідь: Так.

Ви бездітні? Відповідь: Ні.

Ви бездітні? Відповідь: Так.

Ви отримували гроші за голосування на користь когось з Верховної Ради чи Офісу Президента? Відповідь: Ні.

Ви отримували гроші за голосування на користь когось з Верховної Ради чи Офісу Президента? Відповідь: Так.

Чи є у вас рогдичі за кордоном. Відповідь: Так.

Чи є у вас рогдичі за кордоном. Відповідь: Ні.

Ви отримували гроші за голосування на користь чиновників з Кабміну чи судової системи? Відповідь: Ні.

Ви отримували гроші за голосування на користь чиновників з Кабміну чи судової системи? Відповідь: Так.

У наступному етапі перевірка проводилась навпаки: спершу Аркахамія повинен був збрехати, а потім відповісти правду на те ж питання.

Сьогодні падав дощ? Відповідь: Так.

Сьогодні падав дощ? Відповідь: Ні.

У вас шестеро дітей? Відповідь: Ні.

У вас шестеро дітей? Відповідь: Так.

Ви отримували гроші за голосування на користь чиновників з Кабміну чи судової системи? Відповідь: Так.

Ви отримували гроші за голосування на користь чиновників з Кабміну чи судової системи? Відповідь: Ні.

Чи є у вас рогдичі за кордоном. Відповідь: Ні.

Чи є у вас рогдичі за кордоном. Відповідь: Так.

Чи брали ви гроші за свій голос від представників російського олігархату? Відповідь: Так.

Чи брали ви гроші за свій голос від представників російського олігархату? Відповідь: Ні.

Ви бездітні? Відповідь: Так.

Ви бездітні? Відповідь: Ні.

Ви отримували гроші за голосування на користь когось з Верховної Ради чи Офісу Президента? Відповідь: Так.

Ви отримували гроші за голосування на користь когось з Верховної Ради чи Офісу Президента? Відповідь: Ні.

Ви одружені повторно? Відповідь: Ні.

Ви одружені повторно? Відповідь: Так.

Чи брали ви гроші за свій голос від представників українського олігархату? Відповідь: Так.

Чи брали ви гроші за свій голос від представників українського олігархату? Відповідь: Ні.

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Відповіді Дубінського на питання під час тесту на поліграфі:

Поліграфолог ставить Дубінському питання, на які нардеп мав давати відповіді "так" або "ні".

За весь час депутатства Ви отримували якусь фінансову винагороду за лобіювання інтересів будь-яких посадовців у тому числі з ВР або ОП? Відповідь: Ні.

У випадку з законопроєктом 2047 Ви отримували гроші в сумі від 20 до 50 тисяч доларів? Відповідь: Ні.

За останні 3 місяці поточного року у Вас були якісь домовленості про блокування або просування інших законопроєктів за отримання грошової винагороди? Відповідь: Ні.

Була у Вас домовленість з тими особами, кому було вигідне блокування законопроєкту 2047 за грошову винагороду? Відповідь: Ні.

Ви обґрунтовано підозрюєте когось із членів Вашого комітету, що він проголосував проти проєкту 2047 саме за хабар? Відповідь: Ні.

Чи знаєте Ви і чи хочете приховати, хто саме з інших членів комітету голосував проти проєкту 2047 за хабар? Відповідь: Ні.

Ви особисто голосували проти проєкту 2047 за хабар? Відповідь: Ні.

До інциденту з 2047 Вам обіцяли платити гроші за голосування щодо будь-яких інших законопроєктів? Відповідь: Ні.

Вам обіцяли заплатити гроші за голосування проти законопроєкту саме 2047? Відповідь: Ні.

Є у Вас обґрунтовані підозри щодо когось із членів Вашого комітету, що він проголосував проти проєкту 2047 саме за хабар? Відповідь: Ні.

Знаєте напевно, хто саме з інших членів комітету голосував проти проєкту 2047 за хабар? Відповідь: Ні.

Ви особисто голосували проти проєкту 2047 за хабар? Відповідь: Ні.

За весь час депутатства Ви отримували якісь фінансові винагороди за лобіювання інтересів від будь-яких посадових осіб, утому числі Верховної Ради або Офісу Президента? Відповідь: Ні.

У випадку з законопроєктом 2047 Ви отримали гроші в сумі від 30 до 50 тисяч доларів? Відповідь: Ні.

За останні 3 місяці взагалі поточного року у Вас були будь-які домовленості про блокування чи, можливо, просування інших законопроєктів за отримання грошової винагороди? Відповідь: Ні.

Була у Вас домовленість з тими особами, кому було вигідне блокування законопроєкту 2047 за грошову винагороду? Відповідь: Ні.

Вам особисто хто-небудь висловлював, що підозрює Вас в отриманні хабарів за лобіювання корупційних інтересів, закладених у проєкти, що йдуть через Ваш комітет? Відповідь: Ні.

До інциденту з 2047 Вам обіцяли платити гроші за голосування по будь-яких інших законопроєктах? Відповідь: Ні.

Обіцяли Вам заплатити гроші за голосування проти законопроєкту 2047? Відповідь: Ні.

Друга частина тесту Дубінського, де він мав відповідати і "так", і "ні" на кожне питання, тобто спершу казати правду, а потім брехати:

Ви голосували проти цього законопроєкту через те, що в ньому є корупційна складова? Відповідь: Так.

Ви голосували проти цього законопроєкту через те, що в ньому є корупційна складова? Відповідь: Ні.

Ви проголосували проти цього законопроєкту за хабар від зацікавлених у його блокуванні осіб? Відповідь: Ні.

Ви проголосували проти цього законопроєкту за хабар від зацікавлених у його блокуванні осіб? Відповідь: Так.

Ви отримали за свій голос проти проєкту 2047 гроші в сумі 30 тисяч доларів? Відповідь: Ні.

Ви отримали за свій голос проти проєкту 2047 гроші в сумі 30 тисяч доларів? Відповідь: Так.

Ви отримали за свій голос проти проєкту 2047 гроші в сумі 50 тисяч доларів? Відповідь: Ні.

Ви отримали за свій голос проти проєкту 2047 гроші в сумі 50 тисяч доларів? Відповідь: Так.



Дубінський пройшов тест на поліграфі / Кадр з відео

Третя частина тесту Дубінського, де він мав спершу брехати, а потім казати правду:

Ви проголосувати проти цього законопроєкту за хабар від зацікавлених у його блокуванні осіб? Відповідь: Так.

Ви проголосувати проти цього законопроєкту за хабар від зацікавлених у його блокуванні осіб? Відповідь: Ні.

Ви проголосувати проти цього законопроєкту за хабар від зацікавлених у його блокуванні осіб? Відповідь: Так.

Ви проголосувати проти цього законопроєкту за хабар від зацікавлених у його блокуванні осіб? Відповідь: Ні.

Ви отримали за свій голос проти проєкту 2047 гроші в сумі 30 тисяч доларів? Відповідь: Так.

Ви отримали за свій голос проти проєкту 2047 гроші в сумі 30 тисяч доларів? Відповідь: Ні.

Отримали Ви за свій голос проти проєкту 2047 гроші в сумі 50 тисяч доларів? Відповідь: Так.

Отримали Ви за свій голос проти проєкту 2047 гроші в сумі 50 тисяч доларів? Відповідь: Ні.

Ви голосувати проти цього законопроєкту через те, що в ньому є корупційна складова? Відповідь: Ні.

Ви голосувати проти цього законопроєкту через те, що в ньому є корупційна складова? Відповідь: Так.

Четверта частина тесту Дубінського, де він спершу мав казати правду, а потім брехати:

Ви проголосували проти цього законопроєкту через неправомірні вигоди для якихось конкретних осіб у збиток інтересам держави? Відповідь: Так.

Ви проголосували проти цього законопроєкту через неправомірні вигоди для якихось конкретних осіб у збиток інтересам держави? Відповідь: Ні.

Ви голосували за якісь законопроєкти за хабар від зацікавлених осіб або у їх просуванні? Відповідь: Ні.

Ви голосували за якісь законопроєкти за хабар від зацікавлених осіб або у їх просуванні? Відповідь: Так.

Отримали Ви за свій голос хабарі щодо якихось інших проєктів? Відповідь: Ні.

Отримали Ви за свій голос хабарі щодо якихось інших проєктів? Відповідь: Так.

Вам відомо, чи отримував хабар хтось із членів комітету, хто теж проголосував проти проєкту 2047? Відповідь: Ні.

Вам відомо, чи отримував хабар хтось із членів комітету, хто теж проголосував проти проєкту 2047? Відповідь: Так.

П’ята частина тесту Дубінського, де він спершу мав брехати, а потім казати правду:

Чи отримував хабар хтось із тих членів комітету, хто теж проголосував проти проєкту 2047? Відповідь: Так.

Чи отримував хабар хтось із тих членів комітету, хто теж проголосував проти проєкту 2047? Відповідь: Ні.

Ви голосували за якісь законопроєкти за хабар від зацікавлених осіб для їх просування? Відповідь: Так.

Ви голосували за якісь законопроєкти за хабар від зацікавлених осіб для їх просування? Відповідь: Ні.

Ви отримували за свій голос хабарі щодо інших проєктів? Відповідь: Так.

Ви отримували за свій голос хабарі щодо інших проєктів? Відповідь: Ні.

Ви голосували проти цього законопроєкту через неправомірні вигоди для якихось конкретних осіб у збиток інтересам держави? Відповідь: Ні.

Ви голосували проти цього законопроєкту через неправомірні вигоди для якихось конкретних осіб у збиток інтересам держави? Відповідь: Так.

Відразу можу сказати, що респондент не заважав перевірці на поліграфі, не вдавався до будь-яких прийомів для протидії поліграфної перевірки. Це вже добре для того, що ці результати можна інтерпретувати. У тесті контрольних питань ми маємо результати на користь опитуваної особи,

– сказав після завершення тесту поліграфолог.

Чому Дубінський та Арахамія вирішили пройти детектор брехні?

На засіданні фінансового комітету Верховної Ради нардепи від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла. За це нардепи могли отримати хабарі по 30 тисяч доларів кожен.

Через цю схему при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам. За останніми стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).

За знищення корупційної схеми виступили тільки 5 членів фінансового комітету від "Слуги народу". При цьому 11 "слуг народу" відмовилися голосувати за знищення схеми:

Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Ганна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.

Після того, як спалахнув скандал, Дубінський заявив, що готовий пройти детектор брехні, щоб стало відомо, чи отримував він гроші за голосування. Нардеп також запевнив, що пройдуть поліграф і його колеги по комітету. При цьому, на переконання Дубінського, детектор брехні мають пройти і працівники Офісу Президента, і депутати-автори "скандальних законопроєктів".

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Щодо Арахамії, то він заявив, що володіє непрямими фактами підкупу окремих членів комітету. При цьому він виключив, що Дубінський міг взяти хабар, оскільки ще до голосування нардеп був проти скасування схеми з оцінкою нерухомості. Проте Дубінський все ж образився на Арахамію за те, що той узагалі говорить про ймовірну корупцію серед "слуг народу". І після словесної перепалки у соцмережі Дубінський та Арахамія домовилися пройти перевірку на поліграфі.

Відео: Дубінський пройшов детектор брехні