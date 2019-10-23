Дубинский и Арахамия проходят детектор лжи: главные тезисы

Нардепы от "Слуги народа" Александр Дубинский и Давид Арахамия проходят проверку на детекторе лжи в прямом эфире. Пройти полиграф парламентарии договорились из-за взаимных обвинений во лжи относительно вероятного подкупа нардепов от "Слуги народа". Заметим, что результаты теста будут готовы 28 октября.

Ответы Дубинского на вопросы во время теста на полиграфе:

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Полиграфолог задает Дубинскому вопрос, на которые нардеп должен был давать ответы "да" или "нет".

За все время депутатства Вы получали какую-то финансовое вознаграждение за лоббирование интересов любых должностных лиц в том числе из ВР или ОП?

Ответ: Нет.

В случае с законопроектом 2047 вы получали деньги в сумме от 20 до 50 тысяч долларов?

Ответ: Нет.

За последние 3 месяца текущего года у Вас были какие-то договоренности о блокировании или продвижении других законопроектов за получение денежного вознаграждения?

Ответ: Нет.

Была ли у Вас договоренность с теми лицами, кому было выгодно блокирование законопроекта 2047 за денежное вознаграждение?

Ответ: Нет.

Вы обоснованно подозреваете кого-то из членов Вашего комитета, что он проголосовал против проекта 2047 именно за взятку?

Ответ: Нет.

Знаете ли Вы и хотите ли скрыть, кто именно из членов комитета голосовал против проекта 2047 за взятку? Ответ: Нет.

Вы лично голосовали против проекта 2047 за взятку?

Ответ: Нет.

До инцидента с 2047 вам обещали платить деньги за голосование за любые другие законопроекты?

Ответ: Нет.

Вам обещали заплатить деньги за голосование именно против законопроекта 2047?

Ответ: Нет.

Есть ли у Вас обоснованные подозрения относительно кого-нибудь из членов Вашего комитета, что он проголосовал против проекта 2047 именно за взятку?

Ответ: Нет.

Знаете ли наверняка, кто именно из членов комитета голосовал против проекта 2047 за взятку?

Ответ: Нет.

Вы лично голосовали против проекта 2047 за взятку?

Ответ: Нет.

За все время депутатства Вы получали какие-то финансовые вознаграждения за лоббирование интересов от любых должностных лиц, в том числе Верховной Рады или Офиса Президента?

Ответ: Нет.

В случае с законопроектом 2047 вы получили деньги в сумме от 30 до 50 тысяч долларов?

Ответ: Нет.

За последние 3 месяца вообще текущего года у Вас были какие-либо договоренности о блокировании или, возможно, продвижении других законопроектов за получение денежного вознаграждения?

Ответ: Нет.

Была ли у Вас договоренность с теми лицами, кому было выгодно блокирование законопроекта 2047 за денежное вознаграждение?

Ответ: Нет.

Вам лично кто-нибудь высказывал, что подозревает Вас в получении взяток за лоббирование коррупционных интересов, заложенных в проекты, которые проходят через Ваш комитет?

Ответ: Нет.

До инцидента с 2047 вам обещали платить деньги за голосование по любым другим законопроектам?

Ответ: Нет.

Обещали ли Вам заплатить деньги за голосование против законопроекта 2047?

Ответ: Нет.

Вторая часть теста Дубинского, где он должен был отвечать и "да" и "нет" на каждый вопрос, то есть сначала говорить правду, а потом врать:

Вы голосовали против этого законопроекта из-за того, что в нем есть коррупционная составляющая?

Ответ: Да.

Вы голосовали против этого законопроекта из-за того, что в нем есть коррупционная составляющая?

Ответ: Нет.

Вы проголосовали против этого законопроекта за взятку от заинтересованных в его блокировании лиц?

Ответ: Нет.

Вы проголосовали против этого законопроекта за взятку от заинтересованных в его блокировании лиц?

Ответ: Да.

Вы получили за свой голос против проекта 2047 деньги в сумме 30 тысяч долларов?

Ответ: Нет.

Вы получили за свой голос против проекта 2047 деньги в сумме 30 тысяч долларов?

Ответ: Да.

Вы получили за свой голос против проекта 2047 деньги в сумме 50 тысяч долларов?

Ответ: Нет.

Вы получили за свой голос против проекта 2047 деньги в сумме 50 тысяч долларов?

Ответ: Да.

Третья часть теста Дубинского, где он должен был сначала врать, а потом говорить правду:

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Почему Дубинский и Арахамия решили пройти детектор лжи?

На заседании финансового комитета Верховной Рады нардепы от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья. За это нардепы могли получить взятки по 30 тысяч долларов каждый.

Из-за этой схемы при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам. За последними стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко (в предыдущем созыве Рады входил во фракцию "Возрождение", аффилированную с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).

За уничтожение коррупционной схемы выступили только 5 членов финансового комитета от "Слуги народа". При этом 11 "слуг народа" отказались голосовать за уничтожение схемы:

Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.

После того, как разгорелся скандал, Дубинский заявил, что готов пройти детектор лжи, чтобы стало известно, получал ли он деньги за голосование. Нардеп также заверил, что пройдут полиграф и его коллеги по комитету. При этом, по мнению Дубинского, детектор лжи должны пройти и работники Офиса Президента, и депутаты-авторы "скандальных законопроектов".

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Что касается Арахамии, то он заявил, что владеет косвенными фактами подкупа отдельных членов комитета. При этом он исключил, что Дубинский мог взять взятку, поскольку еще до голосования нардеп был против отмены схемы с оценкой недвижимости. Однако Дубинский все же обиделся на Арахамию за то, что тот вообще говорит о вероятной коррупции среди "слуг народа". И после словесной перепалки в соцсети Дубинский и Арахамия договорились пройти проверку на полиграфе.