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      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ

      Арахамия и Дубинский проходят проверку на полиграфе: онлайн-трансляция

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      Дубинский – Арахамия онлайн трансляция – детектор лжи прямой эфир
      Как Дубинский и Арахамия проверку на детекторе лжи проходили / Коллаж 24 канала

      Народные депутаты от "Слуги народа" Давид Арахамия и Александр Дубинский обменялись взаимными обвинениями во лжи о подкупе однопартийцев. В результате они оба согласились пройти проверку на детекторе лжи в прямом эфире.

      Депутаты согласовали проведение проверки на полиграфе на Грушевского в Киеве, рядом с правительственным кварталом, 23 октября, в 20 часов. Онлайн-трансляцию события ведет 24 канал.

       Стоит знать: Арахамия прокомментировал скандал с коррупцией в "Слуге народа", полиграф и конфликт с Дубинским

      Допрос Арахамии и Дубинского: смотрите видео

      Почему депутаты проходят проверку?

      Давид Арахамия отметил, что у него нет никаких претензий к Александру Дубинскому. Председатель фракции не подозревает его в коррупции. В то же время он подчеркнул, что именно из-за отсутствия прямых доказательств он и предложил пройти всем полиграф, чтобы "избежать недоверия внутри".

      Впрочем, несмотря на отсутствие доказательств о виновности друг друга, у "слуг народа" возник конфликт из-за однопартийцев, которых правоохранительные органы подозревают в коррупции.

      Из-за чего правоохранители подозревают "слуг народа"?

      На заседании финансового комитета Рады депутаты от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья.

      Интересно: Зеленский о скандале в "Слуге народа": Если подозрения оправдаются – мы попрощаемся

      По данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребелского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам, за которыми стоят одиозные экс-нардепи Антон Яценко (в прошлой Раде входил во фракцию "Возрождение", аффилированную с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).

      Оказалось, что только 5 членов комитета от "Слуги народа" хотят уничтожить монополию Яценко. 11 "слуг народа" принципиально заняли сторону Яценко. Среди них – люди Коломойского, а именно – Дубинский и Василевская.

      Кто из "слуг народа" не голосовал за отмену коррупционной схемы?

      • Ирина Аллахвердиева;
      • Ольга Василевская-Смаглюк Михайловна;
      • Дарья Володина;
      • Юлия Диденко;
      • Александр Дубинский;
      • Виктория Кинзбурская;
      • Алексей Ковалев;
      • Анна Колесник;
      • Алексей Леонов;
      • Анастасия Ляшенко;
      • Евгений Петруняк.

      Еще 2 депутата не голосовали по другим причинам:

      • Элла Репина – не была на заседании;
        Андрей Холодов – отказался голосовать якобы из-за конфликта с главой комитета.
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Слуга народа Новости Украины Новости политики Верховная Рада Коррупция Давид Арахамия "Слуг народа" проверят на полиграфе Олександр Дубинский
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