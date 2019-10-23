Арахамия и Дубинский проходят проверку на полиграфе: онлайн-трансляция

Народные депутаты от "Слуги народа" Давид Арахамия и Александр Дубинский обменялись взаимными обвинениями во лжи о подкупе однопартийцев. В результате они оба согласились пройти проверку на детекторе лжи в прямом эфире.

Депутаты согласовали проведение проверки на полиграфе на Грушевского в Киеве, рядом с правительственным кварталом, 23 октября, в 20 часов. Онлайн-трансляцию события ведет 24 канал.

Стоит знать: Арахамия прокомментировал скандал с коррупцией в "Слуге народа", полиграф и конфликт с Дубинским

Допрос Арахамии и Дубинского: смотрите видео

Почему депутаты проходят проверку?

Давид Арахамия отметил, что у него нет никаких претензий к Александру Дубинскому. Председатель фракции не подозревает его в коррупции. В то же время он подчеркнул, что именно из-за отсутствия прямых доказательств он и предложил пройти всем полиграф, чтобы "избежать недоверия внутри".

Впрочем, несмотря на отсутствие доказательств о виновности друг друга, у "слуг народа" возник конфликт из-за однопартийцев, которых правоохранительные органы подозревают в коррупции.

Из-за чего правоохранители подозревают "слуг народа"?

На заседании финансового комитета Рады депутаты от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья.

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По данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребелского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам, за которыми стоят одиозные экс-нардепи Антон Яценко (в прошлой Раде входил во фракцию "Возрождение", аффилированную с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).

Оказалось, что только 5 членов комитета от "Слуги народа" хотят уничтожить монополию Яценко. 11 "слуг народа" принципиально заняли сторону Яценко. Среди них – люди Коломойского, а именно – Дубинский и Василевская.

Кто из "слуг народа" не голосовал за отмену коррупционной схемы?

Ирина Аллахвердиева;

Ольга Василевская-Смаглюк Михайловна;

Дарья Володина;

Юлия Диденко;

Александр Дубинский;

Виктория Кинзбурская;

Алексей Ковалев;

Анна Колесник;

Алексей Леонов;

Анастасия Ляшенко;

Евгений Петруняк.

Еще 2 депутата не голосовали по другим причинам: