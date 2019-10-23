Зеленский о скандале в "Слуге народа": Если подозрения оправдаются – мы попрощаемся

Владимир Зеленский заверил, что держит руку на пульсе и в курсе всех событий, которые происходят с фракцией "Слуга народа". Глава государства считает, что все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи.

Президент "в курсе этих событий и держит руку на пульсе", об этом он написал на своей фейсбук-странице.

Зеленский подчеркнул, что "ни одно заявление и ни одна информационная операция" не проходит мимо него. По словам главы государства, он "не допустит", чтобы кто-то изнутри фракции или извне мог бросить тень на политическую силу, которая "получила мандат от большинства народа Украины".

Наверное, многие думают, что международный визит Президента в далекую страну – удобная возможность дискредитировать фракцию «Слуга Народа» и посеять раздор и раскол, который особенно понравится нашим врагам – и внешним, и внутренним,

– написал президент.

Зеленский подчеркнул, что все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи. Так, если этим проверка установит, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование на комитете, то ими "должны заняться антикоррупционные органы".

"Честное и беспристрастное расследование должно снять все вопросы и дать ответы – какими бы горькими они ни были. Так же считаю необходимым поступить и в отношении депутата, который вел сомнительную переписку по "решению вопросов". И если подозрения оправдаются – мы с такими депутатами попрощаемся", – добавил глава государства.

Президент отметил, что такой механизм – "простой и прозрачный, намного лучше, чем выяснения отношений через социальные сети и телеграмм-каналы".

Мы шли на выборы под лозунгом "Сделаем это вместе!". Я верил и продолжаю верить в каждое слово из этого лозунга. Вместе – то вместе. Вместе делать, вместе отвечать. Не пытаясь быть святее других,

– добавил Зеленский.

Руководство фракции "Слуга народа" подозревает, что если не все, то некоторые из 11 депутатов получили каждый по 30 тысяч долларов за отказ уничтожать этот "схематоз". Поэтому для этих 11 нардепов Офис Президента и отправляет пройти тест на полиграфе.

Что происходит в "Слуге народа" и к чему здесь детектор лжи?

На заседании финансового комитета Рады депутаты от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья.



По данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам, за которыми стоят одиозные е экс-нардепы Антон Яценко (в прошлом Совете входил во фракцию "Возрождение", аффилированной с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).



Оказалось, что только 5 членов комитета от "Слуги народа" хотят уничтожить монополию Яценко. 11 "слуг народа" принципиально заняли сторону Яценко. Среди них – люди Коломойского, а именно – Дубинский и Василевская, написал в своем блоге экс-нардеп Сергей Лещенко.

Почему Арахамия и Дубинский идут на полиграф?

Глава фракции и нардеп поспорили, впоследствии конфликт перешел в соцсети. Так, после требования пройти полигрф Александр Дубинский заявил Давиду Арахамии, чтобы тот тоже согласился на проверку.

Дубинский заявил, что ждет извинений от Арахамии, и написал об этом на своей фейсбук-странице.

Арахамия ответил в комментариях: "на полиграф пошли, жду время и место"

Глава фракции "Слуга народа" также подтвердил 24 каналу, что проверка на полиграфе действительно состоится 23 октября в 20:00 в Кабмине. Ее будут транслировать онлайн.

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Кто из "слуг народа" не голосовал за отмену коррупционной схемы?

Ирина Аллахвердиева;

Ольга Василевская-Смаглюк Михайловна;

Дарья Володина;

Юлия Диденко;

Александр Дубинский;

Виктория Кинзбурская;

Алексей Ковалев;

Анна Колесник;

Алексей Леонов;

Анастасия Ляшенко;

Евгений Петруняк.

Еще 2 депутатов не голосовали по другим причинам: