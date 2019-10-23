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      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ
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      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ

      Арахамія і Дубінський проходять перевірку на поліграфі: онлайн-трансляція

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      Дубінський – Арахамія онлайн трансляція – детектор брехні прямий ефір
      Як Дубінський і Арахамія перевірку на детекторі брехні проходили / колаж 24 каналу

      Народні депутати від "Слуги народу" Давид Арахамія та Олександр Дубінський обмінялися взаємними звинуваченнями у брехні про підкуп однопартійців. У результаті вони обоє погодилися пройти перевірку на детекторі брехні у прямому ефірі.

      Депутати погодили проведення перевірки на поліграфі на Грушевського у Києві, поряд з урядовим кварталом, 23 жовтня, о 20 годині. Онлайн-трансляцію події веде 24 канал.

      Варто знати: Арахамія прокоментував скандал з корупцією у "Слузі народу", поліграф та конфлікт з Дубінським

      Допит Арахамії і Дубінського: дивіться відео

      Чому депутати проходять перевірку?

      Давид Арахамія наголосив, що у нього немає жодних претензій до Олександра Дубінського. Голова фракції не підозрює його у корупції. Водночас він підкреслив, що саме через відсутність прямих доказів він і запропонував пройти усім поліграф, щоб "уникнути недовіри всередині".

      Втім, попри відсутність доказів щодо винуватості одне одного, у "слуг народу" виник конфлікт через однопартійців, яких правоохоронні органи підозрюють у корупції.

      Через що правоохоронці підозрюють "слуг народу"?

      На засіданні фінансового комітету Ради депутати від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла.

      Цікаво: Зеленський про скандал у "Слузі народу": Якщо підозри виправдаються – ми попрощаємось

      За даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам, за якими стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).

      Виявилося, що тільки 5 членів комітету від "Слуги народу" хочуть знищити монополію Яценка. 11 "слуг народу" принципово зайняли сторону Яценка. Серед них – люди Коломойського, а саме – Дубінський і Василевська.

      Хто зі "слуг народу" не голосував за скасування корупційної схеми?

      • Ірина Аллахвердієва;
      • Ольга Василевська-Смаглюк Михайлівна;
      • Дар'я Володіна;
      • Юлія Діденко;
      • Олександр Дубінський;
      • Вікторія Кінзбурська;
      • Олексій Ковальов;
      • Ганна Колісник;
      • Олексій Леонов;
      • Анастасія Ляшенко;
      • Євген Петруняк.

      Ще 2 депутатів не голосували з інших причин:

      • Елла Рєпіна – не була на засіданні);
      • Андрій Холодов – відмовився голосувати нібито через конфлікт з главою комітету.
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Корупція Верховна Рада "Слуг народу" перевірять на поліграфі Давид Арахамія Олександр Дубінський
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