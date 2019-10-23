Арахамія і Дубінський проходять перевірку на поліграфі: онлайн-трансляція
Народні депутати від "Слуги народу" Давид Арахамія та Олександр Дубінський обмінялися взаємними звинуваченнями у брехні про підкуп однопартійців. У результаті вони обоє погодилися пройти перевірку на детекторі брехні у прямому ефірі.
Депутати погодили проведення перевірки на поліграфі на Грушевського у Києві, поряд з урядовим кварталом, 23 жовтня, о 20 годині. Онлайн-трансляцію події веде 24 канал.
Варто знати: Арахамія прокоментував скандал з корупцією у "Слузі народу", поліграф та конфлікт з Дубінським
Допит Арахамії і Дубінського: дивіться відео
Чому депутати проходять перевірку?
Давид Арахамія наголосив, що у нього немає жодних претензій до Олександра Дубінського. Голова фракції не підозрює його у корупції. Водночас він підкреслив, що саме через відсутність прямих доказів він і запропонував пройти усім поліграф, щоб "уникнути недовіри всередині".
Втім, попри відсутність доказів щодо винуватості одне одного, у "слуг народу" виник конфлікт через однопартійців, яких правоохоронні органи підозрюють у корупції.
Через що правоохоронці підозрюють "слуг народу"?
На засіданні фінансового комітету Ради депутати від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла.
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За даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам, за якими стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).
Виявилося, що тільки 5 членів комітету від "Слуги народу" хочуть знищити монополію Яценка. 11 "слуг народу" принципово зайняли сторону Яценка. Серед них – люди Коломойського, а саме – Дубінський і Василевська.
Хто зі "слуг народу" не голосував за скасування корупційної схеми?
- Ірина Аллахвердієва;
- Ольга Василевська-Смаглюк Михайлівна;
- Дар'я Володіна;
- Юлія Діденко;
- Олександр Дубінський;
- Вікторія Кінзбурська;
- Олексій Ковальов;
- Ганна Колісник;
- Олексій Леонов;
- Анастасія Ляшенко;
- Євген Петруняк.
Ще 2 депутатів не голосували з інших причин:
- Елла Рєпіна – не була на засіданні);
- Андрій Холодов – відмовився голосувати нібито через конфлікт з главою комітету.