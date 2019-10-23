Арахамія і Дубінський проходять перевірку на поліграфі: онлайн-трансляція

Народні депутати від "Слуги народу" Давид Арахамія та Олександр Дубінський обмінялися взаємними звинуваченнями у брехні про підкуп однопартійців. У результаті вони обоє погодилися пройти перевірку на детекторі брехні у прямому ефірі.

Депутати погодили проведення перевірки на поліграфі на Грушевського у Києві, поряд з урядовим кварталом, 23 жовтня, о 20 годині. Онлайн-трансляцію події веде 24 канал.

Варто знати: Арахамія прокоментував скандал з корупцією у "Слузі народу", поліграф та конфлікт з Дубінським

Допит Арахамії і Дубінського: дивіться відео

Чому депутати проходять перевірку?

Давид Арахамія наголосив, що у нього немає жодних претензій до Олександра Дубінського. Голова фракції не підозрює його у корупції. Водночас він підкреслив, що саме через відсутність прямих доказів він і запропонував пройти усім поліграф, щоб "уникнути недовіри всередині".

Втім, попри відсутність доказів щодо винуватості одне одного, у "слуг народу" виник конфлікт через однопартійців, яких правоохоронні органи підозрюють у корупції.

Через що правоохоронці підозрюють "слуг народу"?

На засіданні фінансового комітету Ради депутати від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла.

Цікаво: Зеленський про скандал у "Слузі народу": Якщо підозри виправдаються – ми попрощаємось

За даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам, за якими стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).

Виявилося, що тільки 5 членів комітету від "Слуги народу" хочуть знищити монополію Яценка. 11 "слуг народу" принципово зайняли сторону Яценка. Серед них – люди Коломойського, а саме – Дубінський і Василевська.

Хто зі "слуг народу" не голосував за скасування корупційної схеми?

Ірина Аллахвердієва;

Ольга Василевська-Смаглюк Михайлівна;

Дар'я Володіна;

Юлія Діденко;

Олександр Дубінський;

Вікторія Кінзбурська;

Олексій Ковальов;

Ганна Колісник;

Олексій Леонов;

Анастасія Ляшенко;

Євген Петруняк.

Ще 2 депутатів не голосували з інших причин: