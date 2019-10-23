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      Результати тесту на поліграфі Дубінського та Арахамії можуть залучити до справи про хабарництво

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      Результати тесту на детекторі брехні Дубінського та Арахамії можуть залучити до справи про хабарництво
      Результати тесту на детекторі брехні Дубінського та Арахамії можуть залучити до справи про хабарництво / youtube.com

      Результат тестування на детекторі брехні нардепів від "Слуги народу" Олександра Дубінського і Давида Арахамії можуть долучити до доказів у справі САП щодо членів фінансового комітету Ради, які могли брати хабарі за голосування проти законопроєкту щодо скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості нерухомості.

      Результат тестування на поліграфі буде готовий 28 жовтня, заявила під час трансляції тестування адвокатка Дубінського – Тетяна Костіна.

      Читайте також: Арахамія покаже свідка хабара нардепам від "Слуги народу", якщо це дозволять правоохоронці

      Ми говоримо, що проводиться тестування, яке в подальшому може бути використане правоохоронними органами. Також відомо про те, що є провадження, яке ініційоване САП. Результати цього дослідження можуть бути підставою для збору доказів надалі,
      – сказала адвокатка Дубінського.

      Зауважимо, що тест на детекторі брехні вже пройшов нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Качура. Поліграф показав, що нардеп не обманював про те, що не брав гроші за голосування.

      Що відомо про ймовірну корупцію серед "слуг народу"?

      САП відкрила кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабарів у розмірі 30 тисяч доларів кожним з 11 нардепів від "Слуги народу", які є членами фінансового комітету Ради. Ці хабарі нардепи могли брати за голосування проти скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості нерухомості.

      11 "слуг народу", які не голосували за знищення схеми: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Ганна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.

      Що відомо про тести "слуг народу" на детекторі брехні?

      Після того, як спалахнув скандал довкола ймовірної корупції у "Слузі народу", Дубінський заявив, що готовий пройти детектор брехні, щоб довести, що він не отримував гроші за голосування. Щодо Арахамії, то він заявив, що володіє непрямими фактами підкупу окремих членів комітету і теж готовий пройти тест на поліграфі.

      Читайте також: Яка мета проходження детектора брехні депутатами "Слуги народу": пояснення політолога

      Що каже Зеленський?

      Президент України Володимир Зеленський заявив, що усі члени фінансового комітету Ради повинні пройти перевірку на детекторі брехні. Якщо ця перевірка встановить, що хтось із депутатів брав гроші за голосування на комітеті, то ними "мають зайнятися антикорупційні органи".

      останні новини про ймовірну корупцію у "слузі народу": хроніка подій
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      Нардеп "Слуги народу" Качура першим пройшов детектор брехні: результат
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Слуга народу "Слуг народу" перевірять на поліграфі Олександр Дубінський Новини України Давид Арахамія Верховна Рада Корупція Хабар САП Розслідування
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