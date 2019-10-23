Я не шльонда, а нардеп, – Яценко не хоче проходити детектор брехні

Народний депутат з парламентської групи "За майбутнє" Антон Яценко відмовився проходити перевірку на детекторі брехні після скандалу через можливий підкуп нардепів зі "Слуги народу".

Парламентар не бачить сенсу в своєму допиті на "детекторі брехні". Про це він сказав в ефірі каналу "НАШ".

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"Навіщо? Вони сходять всі (члени комітету з фінансів, податкової та митної політики, – 24 канал). Нехай розкажуть, отримували вони чи не отримували (хабаря, – 24 канал), і взагалі – чи знайомі вони зі мною?" – сказав Яценко.

Народний обранець додав, що "виборов перше місце по Україні як мажоритарник". Окрім того, він не представляє "Слугу народу", і нібито через це його намагаються дискредитувати.

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Свою відмову від проходження поліграфу він пояснив тим, що не хоче перетворювати парламент на цирк "Шапіто".

А, враховуючи, що я не дівчинка-шльондра, а народний депутат чотирьох скликань, то природно, у шапіто не будемо перетворювати Верховну Раду,

– наголосив Яценко.

Що відомо про скандал з можливою корупцією "слуг народу"?

Журналіст та ексдепутат Сергій Лещенко заявив, що нардепи від "Слуги народу", які входять до парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики, отримали по 30 тисяч доларів за голосування проти законопроєкту щодо ліквідації корупційних схем під час оцінювання об'єктів нерухомості.



Тож від цих нардепів Офіс Президента вимагає пройти перевірку на поліграфі. До слова, Спеціалізована антикорупційна прокуратура також відкрила провадження через можливу корупцію депутатів.

До чого тут Яценко?За даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам, за якими стоять одіозні нардеп Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським, у нинішній – представник групи "За майбутнє") і екснардеп Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).

Хто зі "слуг народу" не голосував за скасування корупційної схеми?