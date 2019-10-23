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      Я не шлюха, а нардеп, – Яценко не хочет проходить детектор лжи

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      Яценко не хочет проходить детектор лжи – Я не шлюха, а нардеп
      Нардеп Яценко не хочет проходить проверку на полиграфе / Скриншот из видео

      Народный депутат из парламентской группы "За будущее" Антон Яценко отказался проходить проверку на детекторе лжи после скандала из-за возможного подкупа нардепов из "Слуги народа".

      Парламентарий не видит смысла в своем допросе на "детекторе лжи". Об этом он сказал в эфире канала "НАШ".

      Важно: Зеленский о скандале в "Слуге народа": Если подозрения оправдаются – мы попрощаемся

      "Зачем? Они сходят все (члены комитета по финансам, налоговой и таможенной политики, – 24 канал). Пусть расскажут: они получали или не получали (взятки, – 24 канал), и вообще – знакомы ли они со мной?"– сказал Яценко.

      Народный избранник добавил, что "завоевал первое место по Украине как мажоритарщик". Кроме того, он не представляет "Слугу народа", и якобы из-за этого его пытаются дискредитировать.

      К теме: Дубинский, Арахамия и полиграф: как будут проверять нардепов и какие это будет иметь последствия​

      Свой отказ от прохождения полиграфа он объяснил тем, что не хочет превращать парламент в цирк "Шапито".

      А, учитывая, что я не девочка-шлюха, а народный депутат четырех созывов, то естественно, в шапито не будем превращать Верховную Раду,
      – подчеркнул Яценко.

      Что известно о скандале с возможной коррупцией "слуг народа"?

      Журналист и экс-депутат Сергей Лещенко заявил, что нардепы от "Слуги народа", которые входят в парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике, получили по 30 тысяч долларов за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

      Поэтому от этих нардепов Офис Президента требует пройти проверку на полиграфе. К слову, Специализированная антикоррупционная прокуратура также открыла производство из-за возможной коррупции депутатов.

      При чем здесь Яценко?По данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам, за которыми стоят одиозный нардеп Антон Яценко (в прошлом созыве Рады входил во фракцию "Возрождение", аффилированную с олигархом Игорем Коломойским, в нынешней – представитель группы "За будущее") и экс-нардеп Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).

      Кто из "слуг народа" не голосовал за отмену коррупционной схемы?

      • Ирина Аллахвердиева;
      • Ольга Василевская-Смаглюк Михайловна;
      • Дарья Володина;
      • Юлия Диденко;
      • Александр Дубинский;
      • Виктория Кинзбурская;
      • Алексей Ковалев;
      • Анна Колесник;
      • Алексей Леонов;
      • Анастасия Ляшенко;
      • Евгений Петруняк.
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины "Слуг народа" проверят на полиграфе Слуга народа Новости политики Скандал Верховная Рада Взятка Яценко Антон Владимирович
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