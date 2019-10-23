Дубінський, Арахамія та поліграф: як перевірятимуть нардепів та які це матиме наслідки

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський та голова фракції Давид Арахамія пройдуть перевірку на поліграфі через скандал із ймовірним підкупом їхніх однопартійців. Що це означає – читайте у матеріалі 24 каналу.

Керівництво фракції "Слуга народу" підозрює, що якщо не всі, то деякі з 11 депутатів отримали кожен по 30 тисяч доларів за відмову голосувати за один антикорупційний законопроєкт на засіданні Комітету Верховної Ради. Тож цим 11 нардепам Офіс Президента і пропонує пройти тест на поліграфі.

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У тому, чому має відбутись перевірка "Слуг народу" на детекторі брехні, та чи зможуть вони обдурити поліграф – давайте розбиратись разом.

Чому "Слуги народу" мають пройти поліграф?

Тому що на засіданні фінансового комітету Ради депутати від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла. Є підозра, що відмовились не просто так. За словами глави фракції Давида Арахамії, за голосування "проти" чи за блокування процесу пропонували 30 тисяч доларів.



Антона Яценка неодноразово звинувачували в причетності до різноманітних "схем"

У чому суть проблеми? Пояснюємо: за даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам, за якими стоять одіозні нардеп Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським, у нинішній – представник групи "За майбутнє") і екснардеп Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).

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Виявилося, що тільки п’ять членів комітету від "Слуги народу" хочуть знищити монополію Яценка. 11 "слуг народу" принципово зайняли сторону одіозного екснардепа. Серед них – люди Коломойського, а саме – Олександр Дубінський та Ольга Василевська.

Хто зі "слуг народу" не голосував за скасування корупційної схеми?

Ірина Аллахвердієва;

Ольга Василевська-Смаглюк Михайлівна;

Дар'я Володіна;

Юлія Діденко;

Олександр Дубінський;

Вікторія Кінзбурська;

Олексій Ковальов;

Ганна Колісник;

Олексій Леонов;

Анастасія Ляшенко;

Євген Петруняк.

Ще 2 депутатів не голосували з інших причин:

Елла Рєпіна – не була на засіданні;

Андрій Холодов – відмовився голосувати нібито через конфлікт з главою комітету.

Після того, як здійнявся публічний скандал, Дубінський та Арахамія обмінялися звинуваченнями у брехні щодо ймовірного підкупу нардепів-однопартійців. Зрештою, нардепи зійшлись на тому, що обидва пройдуть перевірку на поліграфі.

Коли їх перевірять на детекторі брехні?

У середу, 23 жовтня, о 20:00. Обіцяють, що все це дійство відбудеться у прямому ефірі. В коментарі 24 каналу Давид Арахамія розповів, що перевірка відбудеться на Грушевського в будівлі біля готелю "Київ" у визначений час. Усе відбуватиметься відкрито.

Про що їх питатимуть?

Про суть скандалу та про менш значущі речі, типу того, чи належать до чоловічої статі. Це – стандартна схема, за якою проводять тестування поліграфологи. Під час тестування вони використовують набір із значущих і незначущих питань. Останні сформульовані так, що на них неможливо відповісти "ні", не збрехавши хоча б частково.

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Тестування починають із цих незначних питань. Так спеціаліст отримує необхідні базові значення, які допоможуть йому визначити реакцію тіла людини на брехню за відсутності стресу. Потім – переходить до більш значущих. У цьому випадку – про корупційну складову під час голосування.

Чи зможуть вони обдурити поліграф?

Запросто. Поліграф реєструє фізіологічні реакції: дихання, тиск, розширення капілярів, рухову активність – усього до дев'яти різних вимірів. Поліграфолог, який проводить дослідження, має певним чином надати тлумачення психофізіологічним реакціям людини, відображеним у вигляді даних, та зробити висновок щодо щирості показань допитуваного.



Спеціалісти давно сперечаються щодо того, чи можна обдурити поліграф

Самі поліграфологи стверджують, що обманути поліграф неможливо. Неупереджені спеціалісти відзначають, що майже у третині випадків результати не відповідатимуть дійсності. Головним чином через те, що фізіологічна реакція людини необов'язково пов'язана з наданням неправдивої інформації. Людина, яка боїться незаслужених звинувачень, буде пітніти так само сильно, як і людина, яка боїться викриття. На тиск, дихання та рухову активність можуть впливати різні чинники – від захворювань до кількості випитої кави. У цьому тестуванні все залежить виключно від майстерності і досвідченості поліграфолога та його вміння точно інтерпретувати результати зафіксованих реакцій.

Якщо вони збрешуть, що їм за це буде?

Це зіпсує їм репутацію. Але жодних юридичних наслідків результати перевірки на детекторі брехні не мають.

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"Поліграф – не завжди остання істина. Є чимало випадків, коли особа або занадто хвилюється, або має певні фізіологічні особливості, і поліграф не може встановити: правду особа говорить, чи ні", – пояснила 24 каналу членкиня правління "Центру протидії корупції" Олена Щербань.

Що буде далі?

Побачимо, чим закінчиться тестування. Президент Володимир Зеленський уже заявив, що усі члени Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики повинні пройти перевірку на детекторі брехні. Якщо ця перевірка встановить, що хтось із депутатів брав гроші за голосування на комітеті, то ними "мають зайнятися антикорупційні органи".

"Чесне та неупереджене розслідування має зняти всі питання і дати відповіді – хоч би якими гіркими вони були. Так само вважаю за необхідне вчинити і стосовно депутата, який вів сумнівну переписку щодо "вирішення питань". І якщо підозри виправдаються – ми з такими депутатами попрощаємось", – сказав глава держави.

Президент зазначив, що такий механізм – "простий і прозорий, набагато кращий, ніж з'ясування стосунків через соціальні мережі і телеграм-канали".