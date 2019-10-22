Офіс Президента підозрює керівництво податкового комітету Ради в корупції

Офіс Президента підозрює членів парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики від партії "Слуга народу" в корупції при голосуванні за внесення до порядку денного Верховної Ради законопроектів 2047 (2047-1), які пропонують зміни в сфері оціночної діяльності в нерухомості.

Як написав на Фейсбуці колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко, в ОП підозрюють 11 народних депутатів від партії "Слуга народу", передає Uaprom.

"Їх звинувачують в отриманні 30 тисяч доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні (поліграф)", – написав Розенко.

Джерела "Української правди" в СН також підтвердили цю інформацію, повідомивши, що керівник фракції Давид Арахамія писав у внутрішній чат фракції, що з вимогою пройти поліграф до нього телефонував президент.

Про вимогу ОП писав також заступник голови податкового комітету Олександр Дубинський. За його словами, ця вимога надійшла після звернення кількох нардепів, яким "не сподобалося голосування членів комітету". Дубинський погодився пройти поліграф.

Самі ж депутати з комітету сприймають такі вимоги ОП в багнети, критикують своїх колег Андрія Мотоловца, Роксолану Підласий та голови комітету Данила Гетманцева за те, що вони донесли "неправдиву інформацію в ОПУ".

Експертне співтовариство раніше звертало увагу на те, що ряд законодавчих ініціатив глави комітету Гетманцева збігається з висловлюваннями олігарха Ігоря Коломойського. Так, за словами економічного експерта Валерія Гейця, представивши до Верховної Ради законопроєкт №1210, він фактично виконав побажання олігарха Ігоря Коломойського в питанні підвищення рентних платежів.