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      Офис Президента подозревает руководство налогового комитета Рады в коррупции

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      Голосование
      Голосование / newsone.ua

      Офис Президента подозревает членов парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики от партии "Слуга народа" в коррупции при голосовании за внесение в повестку дня Верховной Рады законопроектов 2047 (2047-1), которые предлагают изменения в сфере оценочной деятельности в недвижимости.

      Как написал на Фейсбуке бывший вице-премьер-министр Павел Розенко, в ОП подозревают 11 народных депутатов от партии "Слуга народа", передает Uaprom.

      "Их обвиняют в получении 30 тысяч долларов (каждому) за голосования против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи (полиграф)", – написал Розенко.

      Источники "Украинской правды" в СН также подтвердили эту информацию, сообщив, что руководитель фракции Давид Арахамия писал во внутренний чат фракции, что с требованием пройти полиграф к нему звонил президент.

      О требовании ОП писал также заместитель председателя налогового комитета Александр Дубинский. По его словам, это требование поступило после обращения нескольких нардепов, которым "не понравилось голосование членов комитета". Дубинский согласился пройти полиграф.

      Сами же депутаты из комитета воспринимают такие требования ОП в штыки, критикуют своих коллег Андрея Мотоловца, Роксолану Подласый и председателя комитета Даниила Гетманцева за то, что они донесли "неправдивую информацию в ОПУ".

      Экспертное сообщество ранее обращало внимание на то, что ряд законодательных инициатив главы комитета Гетманцева совпадает с высказываниями олигарха Игоря Коломойского. Так, по словам экономического эксперта Валерия Гейца, представив в Верховную Раду законопроект №1210, он фактически выполнил пожелание олигарха Игоря Коломойского в вопросе повышения рентных платежей.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Слуга народа Коррупция
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