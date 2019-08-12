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      Порошенко хоче перевірки на поліграфі у прямому ефірі: як працює детектор брехні

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      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / 24 канал

      П’ятий президент України Петро Порошенко заявив про готовність пройти поліграф у прямому ефірі одного з українських телеканалів.

      Про це він заявив після допиту у Державному бюро розслідувань у справі про покупку телеканалу "Прямий".

      Більше про допит читайте тут: ДБР допитало Порошенка: деталі

      Порошенко заявив, що не довіряє ДБР і керівництву відомства та не вірить в об'єктивність і неупередженість слідства. Відтак, за його словами, він згоден пройти допит на поліграфі, але тільки у прямому ефірі на телеканалі "Прямий".

      На "Прямому" каналі ті питання – а у мене є їхній перелік – я готовий озвучити. Я готовий пройти детектор брехні в прямому ефірі на "Прямому" каналі,
      – сказав він.

      Як працює поліграф? Він реєструє фізіологічні реакції: дихання, тиск, розширення капілярів, рухову активність – усього до дев'яти різних вимірів. Спеціальні ремені на грудях, металеві прилади на пальцях та напульсний тонометр на зап'ясті фіксують ці показники. Комп'ютер, до якого під’єднані ці датчики, візуалізує отримані дані на моніторі.

      Поліграфолог, який проводить дослідження, має певним чином надати тлумачення психофізіологічним реакціям людини, відображеним у вигляді даних, та зробити висновок щодо щирості показань допитуваного.

      Самі поліграфологи стверджують, що обманути поліграф неможливо. Неупереджені спеціалісти відзначають, що майже у третині випадків результати не відповідатимуть дійсності. Головним чином через те, що фізіологічна реакція людини необов'язково пов'язана з наданням неправдивої інформації. Людина, яка боїться незаслужених звинувачень, буде пітніти так само сильно, як і людина, яка боїться викриття.

      Читайте також: Чому детектор брехні – брехня

      В Україні політики доволі часто заявляють про застосування поліграфу. Так, у середині березня цього року Кабмін за наказом Петра Порошенка у відповідь на корупційний скандал в "Укроборонпромі" запровадив обов'язкову перевірку на поліграфі керівництва оборонного концерну та інших державних підприємств та акціонерних товариств, де частка держави перевищує 50%.

      Читайте також: Перевірка Савченко на поліграфі: юрист пояснила, чи суд братиме це до уваги

      Крім того, про свою готовність пройти тестування на поліграфі заявляли фігуранти справи про вбивство Катерини Гандзюк. Наприкінці березня 2019 року заступник голови Херсонської обладміністрації Євген Рищук, якого в ЗМІ називають неофіційним підозрюваним в організації вбивства, заявив, що проходитиме поліграф для того, аби "після цього хтось все ж таки дав відповідь, хто ж замовив його". Він пройшов поліграф, однак які саме питання йому ставили під час цього – невідомо. Така сама ситуація склалась із ще одним можливим фігурантом цієї справи – екс-головою Херсонської облдержадміністрації Андрієм Гордєєвим. Про своє бажання пройти поліграф заявляв також підозрюваний в організації вбивства Гандзюк Владислав Мангер. Але він, зрештою, відмовився від дослідження.

      У прямому ефірі одного з каналів перевірку на поліграфі проходив російський адвокат Ілля Новіков, який захищає ув'язнених у Росії Миколи Карпюка та Станіслава Клиха та військовополонених моряків. Це сталось після того, як його колега Микола Полозов звинуватив Новікова у зв'язках з Медведчуком та роботі на російські спецслужби.

      Дослідження на поліграфі не підтвердило ці звинувачення.

      Дивіться також відео з-під ДБР, куди прийшов Порошенко на допит:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Розслідування Державне бюро розслідувань ЗМІ Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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