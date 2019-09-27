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      Порошенка допитало НАБУ, – Холодницький

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      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Getty Images

      У Національному антикорупційному бюро (НАБУ) відбувся допит чинного нардепа та п’ятого українського президента Петра Порошенка.

      Як розповів у коментарі "Радіо НВ" керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький, сталося допитали Порошенка у понеділок, 23 вересня, але антикорупційні органи вирішили не робити з цього сенсації.

      Радимо ознайомитися! Справи проти Порошенка: чи можуть ув'язнити п'ятого президента

      "П'ятий президент прийшов на допит до НАБУ, його допитали. І пішла нормальна юридична розмова та робота, без піару та публічних повісток", – зазначив він.

      Щоправда, Холодницький так і не розповів, у межах якої справи допитували Порошенка. Очільник САП наголосив, що це таємниця слідства.

      "Зараз йтиме слідство. Я намагаюсь будувати роботу САП і рамки НАБУ стримувати, щоб це передусім була юридична робота, а не піарна", – додав він. 

      За інформацією джерела Укрінформу у САП та співрозмовника видання LIGA.net в прокуратурі, Порошенка допитували у справі щодо колишнього керівника компанії "Енергомережа" Дмитра Крючкова. Останнього підозрюють у зловживаннях у сфері енергетики.

      Детальніше! Екс-нардепа Крючкова екстрадували в Україну: хто він такий і у яких розкраданнях його підозрюють

      Після того, як за запитом українських правоохоронців Крючкова екстрадували до України, Солом'янський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід – 45 діб під вартою з можливістю внести заставу у 7 мільйонів гривень. Згодом за нього все ж внесли заставу та він вийшов на волю. За деякий час Крючкову повернули український паспорт і він повернувся до Німеччини.

      До слова, наприкінці травня САП розпочала провадження проти, імовірно, Порошенка. Сталося це після того, як Крючков написав заяву про незаконні дії "колишнього президента України" та інших українських високопосадовців і бізнесменів.

      Крім того, сьогодні екс-гарант фігурує у щонайменше 12 кримінальних провадженнях. Але у всіх справах він проходить як свідок, тому підозр йому не вручали. Відомо, що політика вже викликали на допит у ДБР за справою щодо зловживання владою під час скасування у 2016 році рішення голови однієї з місцевих райдержадміністрацій Миколаївської області.

      Також ДБР розслідує можливий фіктивний продаж заводу "Кузня на Рибальському", під час якого, за версією слідства, могло бути відмивання коштів.  А ексзаступник голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов подав до ДБР заяву про "захоплення влади" Порошенком у 2014 році.

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      Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко НАБУ САП Дмитро Крючков Назар Холодницький
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