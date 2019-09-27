Порошенко допросило НАБУ, – Холодницкий

В Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) состоялся допрос действующего нардепа и пятого украинского президента Петра Порошенко.

Как рассказал "Радио НВ" руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий, допросили Порошенко в понедельник, 23 сентября, но антикоррупционные органы решили не делать из этого сенсации.

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"Пятый президент пришел на допрос в НАБУ, его допросили. И пошел нормальный юридический разговор и работа, без пиара и публичных повесток", – отметил он.

Правда, Холодницкий так и не рассказал, в рамках какого дела допрашивали Порошенко. Глава САП отметил, что это тайна следствия.

"Сейчас пойдет следствие. Я стараюсь строить работу САП и рамки НАБУ сдерживать, чтобы это прежде всего была юридическая работа, а не пиарная", – добавил он.

По информации источника Укринформа у САП и собеседника издания LIGA.net в прокуратуре, Порошенко допрашивали по делу в отношении бывшего руководителя компании "энергосети" Дмитрия Крючкова. Последнего подозревают в злоупотреблениях в сфере энергетики.

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После того, как по запросу украинских правоохранителей Крючкова экстрадировали в Украину, Соломенский районный суд Киева избрал ему меру пресечения – 45 суток под стражей с возможностью внести залог в 7 миллионов гривен. Впоследствии за него все же внесли залог и он вышел на свободу. Через некоторое время Крючкову вернули украинский паспорт и он вернулся в Германию.

К слову, в конце мая САП начала производства против, вероятно, Порошенко. Произошло это после того, как Крючков написал заявление о незаконных действиях "бывшего президента Украины" и других украинских чиновников и бизнесменов.

Кроме того, сегодня экс-гарант фигурирует в по меньшей мере 12 уголовных производствах. Но во всех делах он проходит как свидетель, поэтому подозрений ему не вручали. Известно, что политика уже вызвали на допрос в ГБР по делу о злоупотреблении властью при отмене в 2016 году решения председателя одного из местных райгосадминистраций Николаевской области.

Также ГБР расследует возможную фиктивную продажу завода "Кузница на Рыбальском", во время которого, по версии следствия, могло быть отмывание средств. А экс-заступник главы Администрации президента-беглеца Виктора Януковича Андрей Портнов подал в ГБР заявление о "захвате власти" Порошенко в 2014 году.