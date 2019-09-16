Дела против Порошенко: могут ли посадить пятого президента

На сегодня насчитывается более 10 уголовных дел, где фигурирует фамилия Петра Порошенко. Поэтому его чуть ли не ежедневно вызывают на допросы в правоохранительные органы. Могут ли эти уголовные производства "принести" пятому главе государства срок за решеткой или изъятие его активов – узнавала журналистка 24 канала.

Выполнить обещания

Дела, в которых пока как свидетель фигурирует Порошенко, пока что рассматриваются как часть общего тренда на справедливость и наказание коррупционеров и преступников. Стоит напомнить, что это – один из крупнейших социальных и электоральных запросов.

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Собственно, именно такой мотив был одним из самых весомых для многих избирателей, которые отдали свои голоса за Владимира Зеленского на президентских выборах и за "Слугу народа" на парламентских.

Почему Порошенко начал ходить на допросы, смотрите здесь:

Поэтому не удивительно, что нынешняя власть пытается хотя бы частично удовлетворить этот общественный запрос и одновременно выполнить соответствующие предвыборные обещания относительно наказания коррупционеров, предателей и одиозных представителей прошлой власти.

Так случилось, что все проблемы, связанные с действиями предыдущей власти, ассоциируют с персоной Порошенко. Собственно, он и сам немало сделал для того, чтобы предыдущая власть целиком и полностью ассоциировалась с ним и только с ним,

– считает политический эксперт Максим Вознюк.

Кулуарные договоренности

Не секрет, что парламентское большинство в Раде восьмого созыва, предыдущий состав правительства и суды были подконтрольны Порошенко. Вознюк отмечает, что Порошенко сосредоточил в своих руках всю власть, которую и олицетворял, следовательно именно он и должен отвечать за все провалы и неурядицы, связанные с действиями предшественников.

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В то же время, по мнению директора Школы ответственной политики Андрея Юсова, с открытыми уголовными делами и публичными процессами параллельно существует кулуарная часть, которую мы не видим и где активную роль играет Игорь Коломойский. Юсов предполагает, что Коломойский на самом деле может выступить определенным гарантом для Петра Порошенко, но в обмен он, безусловно, захочет усилить свое положение. Это может произойти и за счет активов, которые связывают с Порошенко.

В этом шквале уголовных производств видна политическая составляющая. Дела довольно часто надуманные, некоторые из них касаются даже прохождения наших кораблей через Керченский пролив, введения военного положения и т. п,

– отмечает Андрей Юсов.

К примеру, дело о поездке Порошенко и его семьі на Мальдивы по "поддельным" паспортам, прежде всего, ориентировано на поднятие информационной волны. Безусловно, это очень невыгодно для Порошенко. Ведь лишний раз напоминает всем про отдых президента на далеком курорте.



К Порошенко у правоохранителей много вопросов / Фото 24 канала

Андрей Юсов имеет сомнения, что это дело имеет судебные перспективы, потому что на тот момент Порошенко был президентом, который находился под охраной, и любые схожие меры могут объясняться соображениями безопасности. Поэтому информационные и политические баллы в этих моментах можно набрать и даже довести его до конца, главное – как общество воспримет вероятный результат.

Испытание "реформированным" судом

В то же время, Максим Вознюк отмечает, что кроме Порошенко, который безусловно должен понести ответственность за свои действия, как бывший глава государства, к ответственности надо привлечь и других людей, занимающих конкретные должности (если, конечно, в их действиях будут установлены нарушения, которые докажут в суде). Это нужно, чтобы дела не воспринимались обществом как политическое преследование и выборочное правосудие.

Относительно перспектив Порошенко и дел, где он фигурирует и по которым ходит на допросы в ГБР, я не могу давать какие-либо прогнозы и оценки – его причастность и вину должны устанавливать соответствующие органы и суды,

– добавляет Максим Вознюк.

Правда, в этом контексте возникает вопрос – в объективности и беспристрастности расследования. А с этим у наших правоохранительных органов, прокуратуры и судов есть традиционные проблемы.

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С другой стороны, у Порошенко действительно есть немало связей за границей, которые он может задействовать. Кроме того, в западных странах не принято "догонять" своего предшественника, который демократическим путем передал тебе власть.



У Порошенко немало связей за границей, которые он может задействовать / Фото 24 канала

Для западных демократий главным маркером эффективности борьбы с коррупцией является не то, как действующая власть догоняет предшественников, а как она расследует факты коррупции в собственном окружении. Тогда мы увидим политическую состоятельность нынешней власти,

– говорит Андрей Юсов.

В подтверждение слов Юсова можно вспомнить недавнее обращение предыдущего президента Польши Александра Квасневского, который предостерег Владимира Зеленского от преследований Порошенко. Это лишь первый звоночек, а дальше могут быть и другие намеки со стороны международных партнеров о недопустимости политических преследований.

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Правда, как прокуратуру, так и суды должны были бы реформировать во времена пятого президента – собственно, он убеждал, что это и было сделано. Поэтому теперь ему на себе придется испытать – на самом ли деле состоялась реформа. Ведь в демократическом государстве суды принимают справедливые решения, опираясь на букву закона, а не то, кто сейчас при власти.