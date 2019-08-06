ГБР открыло дело против Порошенко за его отпуск на Мальдивах: реакция команды политика

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против пятого президента Петра Порошенко за его поездку на Мальдивы в январе 2018 года. Там говорят, что он якобы незаконно пересек границу, однако у Порошенко другое мнение.

Следователи ГБР проверят информацию о незаконном пересечении государственной границы Украины пьятым Президентом с использованием заведомо поддельных документов.

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Кроме того, в этом деле могут привлечь к ответственности и работников таможенной службы и пограничников.

В рамках уголовного производства возможно внесение должностными лицами таможенных и пограничных органов заведомо ложных сведений с целью незаконного пересечения границы в официальные документы,

- отметил представитель Государственного бюро расследований Максим Билоусенко.

Реакция команды Порошенко У Порошенко уже успели ответить на обвинения. Так, пресс-служба политсилы пятого президента отрицает информацию, обнародованную ГБР.



Там говорят: во всех случаях, когда Петр Порошенко пересекал государственную границу, он делал это по закону. Это так же касается и вылета на Мальдивы в начале 2018 года. Андрея Портнова и его "мальчиков по вызову" из ГБР, которых этот известный соратник Януковича получил в концессию от новой власти, ожидает большое разочарование. "Поддельные документы" существуют только в их болезненном воображении. Как и все другие фейки, положенные в основу многочисленных "расследований", которые штампует их общий конвейер,

– добавили в "Европейской солидарности".

Что известно о тайном отпуске Порошенко на Мальдивах?

Согласно расследованию журналистов проекта "Схемы", с 1 по 8 января 2018 года Порошенко провел рождественский отпуск на Мальдивах. Снимал роскошный дом под псевдонимом Петр Инкогнито, а обошелся отдых в минимум 500 тысяч долларов.

Пятый президент летел на частном самолете вместе с 7-ю пассажирами и президентской охраной. Журналисты предполагали, что указанные лица не проходили паспортный контроль и путешествовали под другими именами.

Смотрите видео: расследование журналистов об отпуске Порошенко

В каких еще делах фигурирует Порошенко? Отметим, что в ГБР заявляют о наличии 11-ти дел против Петра Порошенко. Хотя накануне директор ГБР Роман Труба заявлял о наличии 8 уголовных производств против пятого президента.

В частности 25 июля Порошенко был на допросе в Государственном бюро расследований из-за договора купли-продажи завода "Кузница на Рыбальском".

О каком деле с Порошенко идет речь?

Это дело о продаже завода Порошенко "Кузница на Рыбальском" бизнесмену Сергею Тигипко. Завод до 2016 года был убыточным, пока Кабинет Министров не позволил предприятию осуществлять экспорт товаров военного значения.



Тогда Порошенко продал свой пакет акций завода Тигипко за 235,8 миллиона долларов. Таким образом, его общие доходы за 2018 год выросли до 6,6 миллиарда гривен с 19 миллионов годом ранее.