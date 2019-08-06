ДБР відкрило справу проти Порошенка через його відпустку на Мальдівах: що про це відомо

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти п'ятого президента Петра Порошенка за його поїздку на Мальдіви у січні 2018 року.

Слідчі ДБР перевірять інформацію щодо незаконного перетину державного кордону України п'ятим Президентом з використанням завідомо підроблених документів.

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Окрім того, у цій справі можуть притягти до відповідальності і працівників митної служби та прикордонників.

В рамках кримінального провадження можливе внесення службовими особами митних і прикордонних органів завідомо неправдивих відомостей з метою незаконного перетину кордону до офіційних документів,

– наголосив речник Державного бюро розслідувань Максим Білоусенко.

Що відомо про таємну відпустку Порошенка на Мальдівах?

За розслідуванням журналістів проекту "Схеми", з 1 по 8 січня 2018 року Порошенко провів різдвяну відпустку на Мальдівах. Знімав розкішний будинок під псевдонімом Петро Інкогніто, а обійшовся відпочинок у щонайменше 500 тисяч доларів.

П'ятий президент летів на приватному літаку разом із 7-ма пасажирами і президентською охороною. Журналісти припускали, що вказані особи не проходили паспортний контроль та подорожували під іншими іменами.

Дивіться відео: розслідування журналістів про відпустку Порошенка

В яких ще справах фігурує Порошенко? Зазначимо, що у ДБР заявляють про наявність 11-ти справ проти Петра Порошенка. Хоча напередодні директор ДБР Роман Труба заявляв про наявність 8 кримінальних проваджень проти п'ятого президента.

Зокрема, 25 липня Порошенко був на допиті у Державному бюро розслідувань через угоду купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".

Про яку справу з Порошенком йдеться?Це справа про продаж заводу Порошенка "Кузня на Рибальському" бізнесмену Сергію Тігіпку. Завод до 2016 року був збитковим, допоки Кабінет Міністрів не дозволив підприємству здійснювати експорт товарів військового значення.



Тоді Порошенко продав свій пакет акцій заводу Тігіпку за 235,8 мільйона доларів. Таким чином, його загальні прибутки за 2018 рік зросли до 6,6 мільярда гривень з 19 мільйонів роком раніше.