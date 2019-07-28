Чому Порошенко почав ходити на допити в ДБР

Соціальні мережі дуже засмутилися – керівник Інституту Національної пам'яті, один з ідеологів декомунізації – Володимир В'ятрович не потрапляє до ВРУ від партії "ЄС". Втім, скоро у нього можуть зрости шанси потрапити до парламенту. Оскільки, як мінімум, одне місце в прохідній частині може звільнитися. Коли перший номер списку "ЄС" постане перед судом і, можливо, потрапить до в'язниці.

Йдеться про екс-президента Порошенка, який нещодавно нарешті почав ходити на допити до Державного бюро розслідувань.

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Нагадаю, ДБР порушило цілих вісім кримінальних проваджень, в яких фігурує прізвище п'ятого президента України. Частина проваджень порушена за заявами юриста Януковича Андрія Портнова і виглядає мало перспективною. Як от справа про державну зраду і зловживання владою Порошенком, коли українських моряків відправили просто до лап ворога, змусивши їх плисти з Одеси до Маріуполя через Керченську протоку, захоплену росіянами.

Справді, президент Порошенко потрапляння в полон наших моряків намагався використати з максимальною вигодою для себе, увівши після цього військовий стан і спробувавши відтермінувати вибори президента. Але, думається, що навряд чи слідчі ДБР зможуть тут довести злочинний умисел, навіть якщо він і був. Просто забракне прямих доказів.

Куди краще з доказами в корупційних справах, до яких може бути причетний колишній президент. Зокрема, йдеться про відмивання коштів при продажі заводу "Кузня на Рибальському". Нагадаю, це підприємство минулого року Петро Порошенко продав Сергію Тігіпку за 236 мільйонів доларів. Небачена сума за нинішніми часами для українських заводів. За такі гроші ніхто в Україні зараз підприємства не купує. Відтак, мета цієї оборудки на думку слідчих була проста: відмивання коштів Порошенком.

Схема, на думку слідства, була влаштована так. Як вважає ДБР, Тігіпко просто не мав таких шалених грошей і, очевидно, просто прикривав екс-президента в цій історії. Порошенко міг отримати корупційним шляхом на різних тіньових оборудках цю величезну суму, і передати ці гроші Тігіпку через таємні офшорні рахунки. Далі Тігіпко, отримавши гроші, підписав угоду на купівлю "Кузні" і розрахувався з Порошенком цими ж грошима, фактично, просто повернувши цю суму за мінусом свого скромного відсотка. А далі вже п'ятий президент вніс частину цих грошей, а саме 400 мільйонів гривень офіційно у свою декларацію за 2018 рік, як прибуток від продажу підприємства.

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Ось це і є легалізація, або відмивання брудних коштів. І саме за цією справою Порошенко прийшов на перший допит в Державне бюро розслідувань. Але на цьому проблеми колишнього президента не закінчилися. Оскільки, на додачу до ДБР, нами давно цікавиться й інше відомство – НАБУ. Детективи Національного антикорупційного бюро провели масові обшуки на підприємствах Порошенка та його друзів. Вони теж стосуються розслідування справ про корупцію. Зокрема, детективи прийшли до елітного спорт-клубу "П'ятий елемент", де розташований один з офісів корпорації "Богдан-Моторз", яку контролює друг президента Олег Гладковський, більш відомий під своїм попереднім прізвищем Свинарчук.

Також, саме тут, в "П’ятому елементі", розташований робочий кабінет правої руки Порошенка – Ігоря Кононенка.



Ігор Кононенка

НАБУ розслідує одразу дві справи, пов'язані з компанією "Богдан-Моторз":

Перша справа стосується постачання армії військових санітарних автомобілів. Ці автівки, зроблені "Богдан-Моторз" на платформі дешевих китайських джипів мали цілу низку дефектів і масово почали ламатися, як тільки потрапили на фронт. За даними військових медиків, в перші три місяці після поставки зламалася половина поставлених санітарних машин "Богдан". При цьому, вони коштували не дешево: по 30 тисяч євро за одиницю. А погоджував купівлю армією цих машин заступник секретаря РНБО Олег Гладковський-Свинарчук, який одночасно є і власником заводу з виробництва цих машин. Ну хіба це не корупція? Детективи НАБУ дають ствердну відповідь на це питання. Більше того, їх зацікавила ще одна історія, пов'язана з автомобільною компанією "Богдан-Моторз". Раніше частку в цій корпорації, що випускає ще й автобуси "Богдан", мав і сам Петро Порошенко. В ті часи, коли це було, а саме дев'ять років тому, корпорація взяла величезний кредит в понад мільярд гривень в державному "Укресімбанку" і досі його не повернула. Відтак, державний банк кілька років тому подав до суду, намагаючись стягнути з "Богдан-Моторз" і кредит, і відсотки.



Олег Гладковський

Але влітку 2018 року судове слухання по цій справі раптом закінчилося, оскільки обидві сторони – і державний банк, і корпорація "Богдан" – досягли мирової угоди. "Укрексімбанк" вирішив надати компанії Гладковського-Порошенка розстрочку на 30 років і погодився почекати погашення боргу до 2031 року. Прекрасні умови для реструктуризації заборгованості, чи не так? І це при тому, що у корпорації "Богдан" гроші є.

Про корупцію в "Укроборонпромі" – читайте тут.

Нещодавно вона показала у звітності понад 600 мільйонів чистого прибутку. Але не поспішає чомусь розрахуватись з державним банком за кредитами. Бо в борг береш гроші чужі і тимчасово, а віддаєш свої і назавжди. Тому, можна почекати ще тринадцять років з поверненням боргів. От ви, наприклад, отримували від банку розстрочку вашого боргу на 30 років? Ні? А Петро Порошенка з друзями отримав. Тому що він особисто лобіював молодого маловідомого фінансиста Олександра Гриценка на посаду керівника цього державного "Укрексімбанку".

І зусилля президента отримали чудову винагороду, адже крім боргу в понад мільярд, ставленик Порошенка керівник банку Гриценко пробачив фірмам президента ще й заборгованість за іншим кредитом в 400 мільйонів гривень і погодився надати розстрочку по ньому на десять років. І це за наш з вами рахунок, тому що банк державний, а відтак, ми як громадяни є його власниками. І недоотримані банком гроші за користування кредитом, – це ж наші з вами гроші.

Відтак, в цій історії детективи НАБУ теж порушили кримінальне провадження. І прийшли з обшуками до головного власника "Богдану" – друга Порошенка Гладковського-Свинарчука, який і сидить в "П'ятому елементі". Тільки якісь молоді люди спортивної статури не пустили детективів всередину, оскільки, виявляється, в цьому ж приміщенні розташована приймальня народного депутата Олексія Порошенка – сина екс-президента. А депутатські приймальні, у нас, як відомо, є недоторканими і в разі чого, загін тітушок їх буде пильно охороняти.

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А скільки було розмов кілька місяців тому, пам'ятаєте? Коли Петро Порошенко заявив, що не перешкоджатиме розслідуванню проти свого друга Свинарчука-Гладковського. Ну і крім того, обшуки відбулися також в офісі інвестиційної компанії ІСU, де працюють фінансисти Порошенка. НАБУ вже тривалий час розслідує скандальну корупційну оборудку "Ротердам+", через яку ми кілька років поспіль платили за завищеними тарифами за електроенергію. А багатомільярдні надприбутки від цього йшли до кишені фінансистів Порошенка та олігарха Ахметова.

Хтось із прибічників колишнього президента назвав це встановленням в Україні північнокорейської диктатури. Мовляв, главу держави, який добровільно віддав владу переслідують його політичні опоненти. Кажуть, що це розправа та репресії. Але, ні, друзі. Це не північно, а південно-корейська політична традиція, коли попередні президенти постають перед судом. В Південній Кореї до в'язниці в різний час відправили чотирьох колишніх президента країни. Остання президентка Пак Кин Хе за корупцію та зловживання владою отримала не так давно від суду 24 роки тюрми.

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І подивіться, як стрімко та успішно розвивається Південна Корея. Тому, напевне, поки Україна не засудить кількох своїх колишніх президентів, серйозних змін у нас не буде. Тим більше, нам здається, є за що.