Порошенко вийшов з допиту в ДБР

П'ятий президент України Петро Порошенко прийшов на допит у Державне бюро розслідувань. Заради цього він навіть переніс міжнародну зустріч.

Як повідомила 24 каналу речниця ДБР Анжеліка Іванова, адвокати Порошенка просили у зв'язку з довгостроковою відпусткою змінити дату допиту й провести його через два або три тижні.

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"Відповідно до Кримінального та Процесуального кодексів України ми могли би вже зараз застосовувати метод примусу. Але Державне бюро розслідувань йде назустріч. Ми чекаємо Петра Олексійовича 8 серпня", – зазначила вона.

Й пояснила, що напередодні Порошенку відмовили в перенесенні через відсутність документального підтвердження та відповідної заяви на ім'я керівника слідства.

Однак, наприкінці розмови журналістів з Івановою приблизно о 15:15 Петро Порошенко таки з'явився біля будівлі ДБР та зайшов всередину.

Дивіться відео: коментар речниці ДБР та раптова поява Порошенка



Порошенко під будівлею ДБР / Фото 24 каналу (Марія Писаренко)

Як пройшов допит 25 липня

Згодом Порошенко розповів журналістам, що дав всі необхідні пояснення щодо прозорості угоди купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському", яку розслідує ДБР.

Він також наголосив, що звернувся до Бюро з проханням почати справу проти Андрія Портнова за повідомлення неправдивих даних про злочин.

Твердо наголошую, під час сьогоднішнього спілкування ми ще раз отримали запевнення, що жодної кримінальної справи, де б фігурувало моє ім'я, не існує,

– запевнив Порошенко.

Й додав, що ДБР продовжує слідчі дії проти телеканалу "Прямий", що на його думку, є посяганням на свободу слова.

Перед 17:00 п'ятий президент вийшов з Державного бюро розслідувань. Коли він покидав приміщення, невідомі намагалися заблокувати вихід та влаштували сутички. Охоронцю Порошенка просто в обличчя розпилили газовий балончик.

Що відомо про допити Порошенка у ДБР

Зазначимо, що допит попереднього глави держави був запланований саме на 25 липня. Проте 24 липня Порошенко з'явився в ДБР з проханням провести його в той же ж день. Однак, йому там відмовили й висловили сподівання, що він все одно прийде наступного дня.

Я поважаю своїх слідчих – їхній час та професіоналізм. На кожного слідчого у нас понад 35 проваджень. Я не буду втручатися в хід досудового розслідування та вказувати, коли кого допитувати,

– наголосив напередодні директор ДБР Роман Труба.

Й додав, що до завантаженості п'ятого президента під час виборчої кампанії поставилися з розумінням. Тож сподіваються, що так само з повагою він поставиться до роботи слідчих.

П'ятого президента вже викликали на допит 17 липня, однак тоді він не прийшов нібито через зайнятість перед виборами.

Яку справу з Порошенком розслідує ДБР?Йдеться про продаж заводу Порошенка "Кузня на Рибальському" бізнесмену Сергію Тігіпку. Завод до 2016 року був збитковим, допоки Кабінет Міністрів не дозволив підприємству здійснювати експорт товарів військового значення.



Тоді Порошенко продав свій пакет акцій заводу Тігіпку за 235,8 мільйона доларів. Таким чином, його загальні прибутки за 2018 рік зросли до 6,6 мільярда гривень з 19 мільйонів роком раніше.



Усього ДБР розслідує 8 кримінальних проваджень, де фігурує ім'я Порошенка.

Водночас, у партії "Солідарність" наголосили, що ніяких проваджень стосовно Порошенка у ДБР не існує. У відповідь на це, в ДБР наголосили, що дійсно не розслідують жодних справ проти Порошенка.

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