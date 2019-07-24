Допит Порошенка у ДБР: п'ятий президент прийшов на день раніше

Допит Порошенку призначено на 25 липня, однак він прийшов на день раніше. І в ДБР, і у "Євросолідарності" прокоментували ситуацію по-різному.

Прес-секретарка бюро Анжеліка Іванова підтвердила інформацію про те, що Петро Порошенко наразі перебуває в будівлі ДБР.

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Екс-президент звернувся з проханням у зв’язку з довгостроковою відпусткою провести його допит сьогодні, а не 25 липня, як це було визначено слідчим,

– скзаав директор ДБР Роман Труба.

Прес-служба партії "Солідарність" повідомила, що ніяких проваджень стосовно Порошенка ДБР не існує. Утім, директор ДБР все одно сподівається, що п'ятий президент з'явиться на допит 25 липня.

Зазначимо, що ДБР розслідує справу про продаж заводу Порошенка "Кузня на Рибальському" бізнесмену Сергію Тігіпку. П'ятого президента вже викликали на допит 17 липня, однак він не прийшов нібито через зайнятість перед виборами.



Повістка, адресована п'ятому українському президенту Порошенку/ фото УП

Як пише "Економічна правда", завод "Кузня на Рибальському" до 2016 року був збитковим, допоки Кабінет Міністрів не дозволив підприємству здійснювати експорт товарів військового значення. Порошенко продав свій пакет акцій заводу "Кузня на Рибальському" за 235,8 мільйона доларів бізнесмену Сергію Тігіпко. Таким чином, його загальні прибутки за 2018 рік зросли до 6,6 мільярда гривень з 19 мільйонів роком раніше.

Усього ДБР розслідує 8 кримінальних проваджень, де фігурує ім'я Порошенка.