ДБР викликає Порошенка на допит

Державне бюро розслідувань викликає п'ятого Президента України Петра Порошенка на допит на 17 липня.

У ДБР не уточнили, в рамках якого саме з кримінальних проваджень Порошенка викликають на допит, пише "Інтерфакс-Україна".

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Юрист Андрій Портнов на своєму Telegram-каналі повідомив, що Петра Порошенка викликали на допит 17 липня о 9:30 у справі про відмивання доходів та легалізації в офшорах акцій заводу Кузня на Рибальському.

ДБР наразі розслідує 8 кримінальних проваджень, в яких фігурує ім'я п'ятого президента України Петра Порошенка. Жодних подробиць про ці справи у ДБР не повідомляють.

До слова, Державне бюро розслідувань розслідує справу про ймовірне захоплення державної влади п’ятим президентом України Петром Порошенком, спікером парламенту Андрієм Парубієм і прем'єром Володимиром Гройсманом. У справі вже почалися допити.

Що відомо про ДБР?Державне бюро розслідувань – новий правоохоронний орган, створений для боротьби із злочинами високопосадовців. Бюро запрацювало 27 листопада 2018 року.

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