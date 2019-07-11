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      ДБР викликає Порошенка на допит

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      ДБР викликає Порошенка на допит
      ДБР викликає Порошенка на допит / Getty images

      Державне бюро розслідувань викликає п'ятого Президента України Петра Порошенка на допит на 17 липня.

      У ДБР не уточнили, в рамках якого саме з кримінальних проваджень Порошенка викликають на допит, пише "Інтерфакс-Україна".

      Читайте також: Портнов подав на Порошенка заяву до Держбюро розслідувань

      Юрист Андрій Портнов на своєму Telegram-каналі повідомив, що Петра Порошенка викликали на допит 17 липня о 9:30 у справі про відмивання доходів та легалізації в офшорах акцій заводу Кузня на Рибальському. 

      ДБР наразі розслідує 8 кримінальних проваджень, в яких фігурує ім'я п'ятого президента України Петра Порошенка. Жодних подробиць про ці справи у ДБР не повідомляють.

      До слова, Державне бюро розслідувань розслідує справу про ймовірне захоплення державної влади п’ятим президентом України Петром Порошенком, спікером парламенту Андрієм Парубієм і прем'єром Володимиром Гройсманом. У справі вже почалися допити.

      Що відомо про ДБР?Державне бюро розслідувань – новий правоохоронний орган, створений для боротьби із злочинами високопосадовців. Бюро запрацювало 27 листопада 2018 року.

      Читайте також: ДБР проводить десятки обшуків через корупцію в Міноборони і неякісні бронежилети

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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Державне бюро розслідувань Кримінальні новини Президент України
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