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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Охоронцю Порошенка бризнули в очі балончиком: відео

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      Петро Порошенко побував на допиті у Державному бюро розслідувань. Згодом він вийшов і попрямував до машини, але коли авто п'ятого президента виїжджало, то невідомі зчинили сутички. Внаслідок інциденту постраждали охоронець Порошенка і оператор 24 каналу.

      Відомо, що група чоловіків розпилила газовий балончик просто в обличчя охоронця Петра Порошенка. У ході сутичок постраждав і оператор 24 каналу.

      Читайте також: Порошенко вийшов з допиту в ДБР

      Очевидці переконують, що це була спланована акція. Після сутичок група невідомих втекла.

      Дивіться відео: невідомі влаштували сутички біля ДБР

      Чому Порошенка викликали до ДБР?

      ДБР розслідує справу щодо продажу заводу Порошенка "Кузня на Рибальському" бізнесмену Сергію Тігіпку. Завод до 2016 року був збитковим, допоки Кабінет Міністрів не дозволив підприємству здійснювати експорт товарів військового значення. Тоді Порошенко продав свій пакет акцій заводу Тігіпка за 235,8 мільйона доларів. Таким чином, його загальні прибутки за 2018 рік зросли до 6,6 мільярда гривень з 19 мільйонів роком раніше.

      Загалом ДБР розслідує вісім кримінальних проваджень, де фігурує ім'я Порошенка. Однак у його партії це заперечили. У ДБР наголосили, що наразі дійсно не розслідують жодних справ проти Порошенка.

      blog_ava
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      25 липня
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      Теги: Новини України Петро Порошенко Сутички Державне бюро розслідувань Газ
      Джерело: 24 канал
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