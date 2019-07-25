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      У чому ДБР підозрює Порошенка: пояснення Гнапа

      1395 Читать новость на русском
      У чому ДБР підозрює Порошенка
      У чому ДБР підозрює Порошенка / ТСН

      Державне бюро розслідування наразі розслідує справу п'ятого президента Петра Порошенка про продаж заводу "Кузня на Рибальському" бізнесмену Сергію Тігіпку. Зокрема, слідчі ДБР вважають, що це було відмивання грошей.

      Таку думку висловив журналіст-розслідувач, автор відеоблогу "Право на правду" Дмитро Гнап у прямому ефірі 24 каналу.

      Актуально! Порошенкові вручили повістку на новий допит у ДБР

      Гнап зазначив, що Порошенку за придбання суднобудівного заводу "Кузня на Рибальському" у Києві Тігіпко заплатив 286 мільйонів доларів.

      "На думку слідчих ДБР, таких грошей у Тігіпка не було. З іншого боку, ви чули, щоб в країні після війни купували заводи за сотні мільйонів доларів? В Україні зараз складна ситуація, криза, тому за такі гроші заводи зараз не продаються", – відповів журналіст-розслідувач.

      За його словами, саме тому слідчі ДБР висунули версію, що це було відмивання коштів.

      Слідство вважає, що Порошенко взяв гроші з якихось корупційних оборудок: можливо в енергетиці, армії чи банківській сфері, чи можливо через розрахування з Януковичем за закриття якихось кримінальних справ (адже жодна справа по корупції Януковича до суду не потрапила) і т.д. Ці гроші Порошенко через таємні офшорні рахунки віддав Тігіпкові, щоб той у нього фіктивно купив підприємство,
      – заявив Гнап. 

      І додав, що Тігіпко, отримавши гроші, підписав угоду про купівлю заводу і таким чином, Порошенкові гроші повернулися "чистими". "З них 400 мільйонів гривень 5-ий президент вніс офіційно у свою декларацію, так їх легалізувавши", – наголосив Гнап.

      Що відомо про допит Порошенка 25 липня?Допит п’ятого президента в ДБР тривав близько 1,5 години. Після допиту сам Порошенко розповів журналістам, що дав ДБР всі необхідні пояснення щодо прозорості угоди купівлі-продажу його заводу "Кузня на Рибальському".

      Зазначимо, що до 2016 року завод був збитковим, допоки уряд не дозволив йому експортувати товари військового призначення. Згодом Порошенко продав свій пакет акцій заводу Тігіпку за 235,8 мільйона доларів. Тож загальні прибутки п’ятого президента за 2018 рік зросли до 6,6 мільярда гривень з 19 мільйонів роком раніше.

      До речі, коли п’ятий президент покидав приміщення ДБР, невідомі намагалися заблокувати вихід та влаштували сутички. Охоронцю Порошенка просто в обличчя приснули з газового балончика.

      До слова, усього ДБР розслідує 8 кримінальних проваджень, де фігурує ім'я Петра Порошенка.

      blog_ava
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      25 липня
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      Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко Державне бюро розслідувань Кримінальні новини Розслідування Корупція Сергій Тігіпко Гроші
      Джерело: 24 канал
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