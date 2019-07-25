Порошенкові вручили повістку на новий допит у ДБР

П'ятому президентові України Петрові Порошенку вручили повістку на наступний допит під час допиту 25 липня в Державному бюро розслідувань.

"Перший допит відбувся. На черзі – інші, повістку Петро Порошенко вже отримав", – повідомив у Telegram директор ДБР Роман Труба.

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Він також закликав учасників процесу до конструктивної співпраці, щоб "знизити політичний градус та працювати виключно в правовій площині".

Про що питали в Порошенка на допиті 25 липня? Допит п’ятого президента в ДБР тривав близько 1,5 години. Після допиту сам Порошенко розповів журналістам, що дав ДБР всі необхідні пояснення щодо прозорості угоди купівлі-продажу його заводу "Кузня на Рибальському".



Цю справу і розслідує ДБР, а саме – продаж "Кузні" бізнесменові Сергію Тігіпку. До 2016 року завод був збитковим, допоки уряд не дозволив йому експортувати товари військового призначення. Згодом Порошенко продав свій пакет акцій заводу Тігіпку за 235,8 мільйона доларів. Тож загальні прибутки п’ятого президента за 2018 рік зросли до 6,6 мільярда гривень з 19 мільйонів роком раніше.



Окрім цієї справи, ДБР розслідує ще 8, де фігурує ім'я Порошенка.



До речі, коли п’ятий президент покидав приміщення ДБР, невідомі намагалися заблокувати вихід та влаштували сутички. Охоронцю Порошенка просто в обличчя приснули з газового балончика.