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      ДБР перевіряє, чи допоміг Порошенко втекти скандальному судді за кордон

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      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Getty images

      Суддю Миколу Чауса у 2016 році викрили на отриманні хабаря у розмірі 150 тисяч доларів, після чого він втік у Молдову. ДБР перевіряє, чи до організації незаконного вивезення судді причетне колишнє керівництво держави.

      Слідчі ДБР уже зареєстрували кримінальне провадження щодо цієї справи через інформацію, поширену у ЗМІ. Наразі триває перевірка фактів.

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      Про що йдеться?

      18 липня "Страна.ua" оприлюднила інтерв'ю з "високопоставленим поліцейським, близьким до 5 президента Порошенка" Антоном Шевцовим. Його звинувачували у держзраді і він намагався виїхати до Росії.

      Шевцов розповів виданню, що особиста охорона Петра Порошенка таємно вивезла суддю Чауса до аеропорту, де він без проходження контролю пересів на літак та полетів до Молдови.

      Чому Чаус втік до Молдови?

      9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Миколу Чауса в отриманні хабара в розмірі 150 тисяч доларів. Кошти знайшли в двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного дому. Коли Чауса вирішили арештувати, він одразу втік з України.

      З 11 листопада 2016 року суддя перебував в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

      Вже 1 березня 2017 року Чаус здався правоохоронцям у Молдові. Відразу після цього Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила про наміри вимагати його видачі Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства. Однак адвокат Чауса заявляв, що домагатиметься його політичного притулку у Молдові.

      Що відомо про скандального суддю Чауса?Микола Чаус – екс-суддя Дніпровського райсуду Києва, який ухвалював рішення проти активістів Автомайдану за сфальсифікованими справами.

      Ще однією скандальною справою Чауса було його рішення про зняття з розшуку та заборону проводити слідчі дії щодо екс-поплічника Януковича Юрія Іванющенка. У серпні 2016 року Чауса затримали при отриманні 150 тисяч доларів хабара. Отримані гроші суддя закопував на своєму городі у літрових банках.

      До слова, ДБР наразі розслідує 8 кримінальних проваджень, в яких фігурує ім'я п'ятого президента України Петра Порошенка. 17 липня Порошенко на прийшов на допит Державного бюро розслідувань, але його викликатимуть повторно.

      Важливо: Економіка, двосторонні відносини та екстрадиція Чауса: головне із зустрічі Зеленського і Санду

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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Державне бюро розслідувань Молдова Судді Кримінальні новини ЗМІ Корупція Гроші
      Джерело: 24 канал
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