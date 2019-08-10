Можно ли привлечь к ответственности Порошенко по делу "Роттердам+"?

Чтобы привлечь Порошенко и его окружение к ответственности по делу "Роттердам+", нужно собрать дополнительные доказательства.

Об этом 24 каналу рассказал народный депутат Сергей Лещенко.

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В формулу "Роттердам+" заложили несуществующий уголь и несуществующую транспортировку, чтобы объяснить его высокую цену. Выработалась сверхприбыль, которая присваивалась преимущественно компанией ДТЭК Ахметова. Порошенко сдерживал это расследование, пока был президентом,

– отмечает Сергей Лещенко.

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Как отмечает политик, схема, по расчетам НАБУ, за почти два года привела к девятнадцати миллиардов гривен потерь. Это не была взятка. А специально разработанная схема. В частности, связанный с Порошенко инвестиционный банкир скупал ценные бумаги олигарха Ахметова (работников ДТЭК Ахметова подозревают в преступлении – "24"), которые до введения "Роттердам+" были очень дешевые. Когда формулу ввели, ценные бумаги выросли в три раза. То есть Порошенко и его окружение получили неправомерную выгоду. Это не взятка, подчеркивает Лещенко, а договоренность, которая привела к большим прибылям.

Без ведома Порошенко схема "Роттердам+" не работала бы. Но нужно доказать, что у Порошенко был умысел. Найти дополнительные доказательства или чтобы начали говорить те, кому уже предъявлены подозрения,

– замечает Сергей Лещенко.

Что известно о деле по формуле " Роттердам+"?

Фирма ICU приобрела евробонды ДТЭК, которые выросли в цене на 60% как раз после принятия формулы "Роттердам+" (порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электроэнергии). В НАБУ считают, что эта схема "позволила неустановленным лицам, в интересах которых действовала НКРЕКП, получить сверхприбыли". Ранее совладельцем и председателем совета директоров ICU была экс-глава НБУ Валерия Гонтарева. В ICU работал Дмитрий Вовк, который впоследствии возглавил НКРЕКП, и которого НАБУ подозревает в сговоре, содеянном при утверждении формулы "Роттердам+". НАБУ сообщило о подозрении шестерым причастным к организации преступной сделки. Двое из них сотрудники компании ДТЭК, нынешние и бывшие работники комиссии по регулированию рынка энергетики, в том числе и экс-глава Дмитрий Вовк.