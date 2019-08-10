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      Чи можна притягнути до відповідальності Порошенка по справі "Роттердам+"?

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      Без відома Порошенка схема "Роттердам+" не працювала б
      Без відома Порошенка схема "Роттердам+" не працювала б / gettyimages.com

      Щоб притягнути Порошенка та його оточення до відповідальності по справі "Роттердам+", треба зібрати додаткові докази.

      Про це 24 каналу розповів народний депутат Сергій Лещенко.

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      У формулу "Роттердам+" заклали неіснуюче вугілля і неіснуюче транспортування, щоб пояснити його високу ціну. Виробився надприбуток, який привласнювався переважно компанією ДТЕК Ахметова. Порошенко стримував це розслідування, поки був президентом,
      – наголошує Сергій Лещенко.

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      Як зауважує політик, схема, за розрахунками НАБУ, за майже два роки призвела до дев’ятнадцяти мільярдів гривень втрат. Це не був хабар. А спеціально розроблена схема. Зокрема, пов'язаний із Порошенком інвестиційний банкір скуповував цінні папери олігарха Ахметова (працівників ДТЕК Ахметова підозрюють у злочині – "24"), які до запровадження "Роттердам+" були дуже дешеві. Коли формулу запровадили, цінні папери зросли в три рази. Тобто Порошенко і його оточення отримали неправомірну вигоду. Це не хабар, підкреслює Лещенко, а домовленість, яка призвела до великих прибутків.

      Без відома Порошенка схема "Роттердам+" не працювала б. Але треба довести, що в Порошенка був умисл. Знайти додаткові докази або щоб почали говорити ті, кому вже висунуті підозри,
      – зауважує Сергій Лещенко.

      Що відомо про справу щодо формули "Роттердам+"? Фірма ICU придбала євробонди ДТЕК, які зросли у ціні на 60% якраз після ухвалення формули "Роттердам+" (порядку формування прогнозної гуртової ринкової ціни електроенергії). У НАБУ вважають, що ця схема "дозволила невстановленим особам, в інтересах яких діяла НКРЕКП, отримати надприбутки". Раніше співвласником і головою ради директорів ICU була екс-глава НБУ Валерія Гонтарєва. В ICU працював Дмитро Вовк, який згодом очолив НКРЕКП, і якого  НАБУ підозрює у змові, вчиненій при затвердженні формули "Роттердам+". НАБУ повідомило про підозри шістьом причетним до організації злочинної оборудки. Двоє з них співробітників компанії ДТЕК, нинішні та колишні працівники комісії з регулювання ринку енергетики, в тому числі і екс-голова Дмитро Вовк.

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      Автор: Людмила Кушнір, Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики НАБУ Енергетика Петро Порошенко Рінат Ахметов
      Джерело: 24 канал
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