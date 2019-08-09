Брифінг Ситника та Холодницького: про що говорили

Вперше після публічних сварок керівники антикорупційних відомств вийшли до журналістів. Директор антикорупційного бюро Артем Ситник та керівник антикорупційної прокуратури Назар Холодницький провели спільний брифінг.

Загалом, говорили про основні результати діяльності та виклики у роботі за перше півріччя 2019 року. Виглядало це як традиційний звіт про роботу НАБУ та САП.

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Які справи найчастіше розслідували? За перше півріччя роботи розпочали 533 розслідування. У відомствах наголосили, що збитки через корупційні злочини, які розслідує НАБУ, можуть перевищувати 200 мільярдів гривень. Із них 30 мільярдів припадають на паливо енергетичний комплекс і 1 мільярд – на оборонну сферу.

Про що говорили керівники САП та НАБУ на брифінгу?

1. Справа про "Роттердам+"

Головною темою брифінгу стало оголошення результатів розслідування справи по схемі "Роттердам+". Зокрема, НАБУ обробила безліч документів, аби довести, що вугілля фактично не надходило з країн Європи.

Що відомо про справу щодо формули "Роттердам+"? НАБУ вже виконувало слідчі дії у справ "Роттердам+" – зокрема, обшукувало офіси інвестиційної групи ICU. Адже саме ця фірма придбала євробонди ДТЕК, які зросли у ціні на 60% якраз після ухвалення НКРЕКП формули "Роттердам+" (порядку формування прогнозної гуртової ринкової ціни електроенергії).



У НАБУ вважають, що ця схема "дозволила невстановленим особам, в інтересах яких діяла НКРЕКП, отримати надприбутки".

Детективи НАБУ під керівництвом САП 8 серпня повідомили про підозру шести особам, причетним до впровадження так званої формули "Роттердам+", у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії нанесені збитки на суму майже 19 мільярдів гривень за термін з травня 2016 до грудня 2017 року.

Фігурант справи "Роттердам+" вже відреагував на звинувачення НАБУ. Більше – читайте тут.

2. Про Антикорупційний суд

Голова НАБУ Артем Ситник висловив надію на початок роботи Антикорупційного суду, який нарешті розгляне справи передані НАБУ, а також відзначив активізацію роботи антикорупційних органів.



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"208 проваджень по всій Україні вже чекають рішень суду. До кінця серпня ми плануємо з десяток справ направити до суду, тому в Антикорупційного суду буде багато роботи", – додав Холодницький.

3. Про допит Віталія Кличка

Детективи НАБУ допитають мера Києва у справі за фактом можливої пропозиції хабаря главі Офісу Президента Андрію Богдану. Останній відзначився заявою про те, що йому пропонували гроші в обмін на те, що Кличко залишиться очолювати КМДА.

Допиту Кличка ще не було, але сподіваюся, що найближчим часом він відбудеться,

– зазначив директор НАБУ Артем Ситник на прес-конференції.

За його словами, НАБУ зареєструвало кримінальне провадження за заявою мера столиці, але "розслідування таких справ починається з допиту заявника".

Дивіться відео: брифінг Артема Ситника та Назара Холодницького