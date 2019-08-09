Брифинг Сытника и Холодницкого: о чем говорили
Впервые после публичных ссор руководители антикоррупционных ведомств вышли к журналистам. Директор антикоррупционного бюро Артем Сытник и руководитель антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий провели совместный брифинг.
В общем, говорили об основных результатах деятельности и вызовах в работе за первое полугодие 2019 года. Выглядело это как традиционный отчет о работе НАБУ и САП.
Важно! В офисе Президента ответили, что ждет САП и НАБУ
Какие дела чаще всего расследовали? За первое полугодие работы начали 533 расследования. В ведомствах отметили, что убытки из-за коррупционных преступлений, которые расследует НАБУ, могут превышать 200 миллиардов гривен. Из них 30 миллиардов приходятся на топливно-энергетический комплекс и 1 миллиард – на оборонную сферу.
О чем говорили руководители САП и НАБУ на брифинге?
1. Дело о "Роттердам+"
Главной темой брифинга стало объявление результатов расследования дела по схеме "Роттердам+". В частности, НАБУ обработала множество документов, чтобы доказать, что уголь фактически не поступал из стран Европы.
Что известно о деле относительно формулы "Роттердам+"? НАБУ уже выполняло следственные действия по делам " Роттердам+" – в частности, обыскивало офисы инвестиционной группы ICU. Ведь именно эта фирма приобрела евробонды ДТЭК, которые выросли в цене на 60% как раз после принятия НКРЕКП формулы "Роттердам+" (порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электроэнергии).
В НАБУ считают, что эта схема "позволила неустановленным лицам, в интересах которых действовала НКРЕКП, получить сверхприбыли".
Детективы НАБУ под руководством САП 8 августа сообщили о подозрении шести лицам, причастным ко внедрению так называемой формулы "Роттердам+", в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесены убытки на сумму почти 19 миллиардов гривен за срок с мая 2016 до декабря 2017 года.
Фигурант дела "Роттердам+" уже отреагировал на обвинения НАБУ. Больше – читайте здесь.
2. Про Антикоррупционный суд
Председатель НАБУ Артем Сытник выразил надежду на начало работы Антикоррупционного суда, который наконец рассмотрит дела переданные НАБУ, а также отметил активизацию работы антикоррупционных органов.
Какие полномочия имеет Антикоррупционный суд / инфографика 24 канала
"208 производств по всей Украине уже ждут решений суда. До конца августа мы планируем с десяток дел направить в суд, потому у Антикоррупционного суда будет много работы", – добавил Холодницкий.
3. О допрос Виталия Кличко
Детективы НАБУ допросят мэра Киева в деле по факту возможного предложения взятки главе Офиса Президента Андрею Богдану. Последний отметился заявлением о том, что ему предлагали деньги в обмен на то, что Кличко останется возглавлять КГГА.
Допроса Кличко еще не было, но надеюсь, что в ближайшее время он состоится,
– отметил директор НАБУ Артем Сытник на пресс-конференции.
По его словам, НАБУ зарегистрировало уголовное производство по заявлению мэра столицы, но "расследование таких дел начинается с допроса заявителя".
Смотрите видео: брифинг Артема Сытника и Назара Холодницкого
Выбор редакции
-
Они отдали жизнь за Украину: какими на самом деле были погибшие возле Павлополя морпехисегодня , 01:20
-
Дело "Роттердам+": суд отправил за решетку одного из фигурантов дела9 августа , 22:35
-
Главные новости 9 августа: дата первого заседания Верховной Рады и новые взрывы и радиация в РФ9 августа , 22:24