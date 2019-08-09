Брифинг Сытника и Холодницкого: о чем говорили

Впервые после публичных ссор руководители антикоррупционных ведомств вышли к журналистам. Директор антикоррупционного бюро Артем Сытник и руководитель антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий провели совместный брифинг.

В общем, говорили об основных результатах деятельности и вызовах в работе за первое полугодие 2019 года. Выглядело это как традиционный отчет о работе НАБУ и САП.

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Какие дела чаще всего расследовали? За первое полугодие работы начали 533 расследования. В ведомствах отметили, что убытки из-за коррупционных преступлений, которые расследует НАБУ, могут превышать 200 миллиардов гривен. Из них 30 миллиардов приходятся на топливно-энергетический комплекс и 1 миллиард – на оборонную сферу.

О чем говорили руководители САП и НАБУ на брифинге?

1. Дело о "Роттердам+"

Главной темой брифинга стало объявление результатов расследования дела по схеме "Роттердам+". В частности, НАБУ обработала множество документов, чтобы доказать, что уголь фактически не поступал из стран Европы.

Что известно о деле относительно формулы "Роттердам+"? НАБУ уже выполняло следственные действия по делам " Роттердам+" – в частности, обыскивало офисы инвестиционной группы ICU. Ведь именно эта фирма приобрела евробонды ДТЭК, которые выросли в цене на 60% как раз после принятия НКРЕКП формулы "Роттердам+" (порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электроэнергии).



В НАБУ считают, что эта схема "позволила неустановленным лицам, в интересах которых действовала НКРЕКП, получить сверхприбыли".

Детективы НАБУ под руководством САП 8 августа сообщили о подозрении шести лицам, причастным ко внедрению так называемой формулы "Роттердам+", в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесены убытки на сумму почти 19 миллиардов гривен за срок с мая 2016 до декабря 2017 года.

Фигурант дела "Роттердам+" уже отреагировал на обвинения НАБУ. Больше – читайте здесь.

2. Про Антикоррупционный суд

Председатель НАБУ Артем Сытник выразил надежду на начало работы Антикоррупционного суда, который наконец рассмотрит дела переданные НАБУ, а также отметил активизацию работы антикоррупционных органов.



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"208 производств по всей Украине уже ждут решений суда. До конца августа мы планируем с десяток дел направить в суд, потому у Антикоррупционного суда будет много работы", – добавил Холодницкий.

3. О допрос Виталия Кличко

Детективы НАБУ допросят мэра Киева в деле по факту возможного предложения взятки главе Офиса Президента Андрею Богдану. Последний отметился заявлением о том, что ему предлагали деньги в обмен на то, что Кличко останется возглавлять КГГА.

Допроса Кличко еще не было, но надеюсь, что в ближайшее время он состоится,

– отметил директор НАБУ Артем Сытник на пресс-конференции.

По его словам, НАБУ зарегистрировало уголовное производство по заявлению мэра столицы, но "расследование таких дел начинается с допроса заявителя".

Смотрите видео: брифинг Артема Сытника и Назара Холодницкого