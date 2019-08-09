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      НАБУ в ближайшее время допросит Кличко, – Сытник

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      Виталий Кличко
      Виталий Кличко / Getty images

      Детективы НАБУ допросят мэра Киева в деле по факту возможного предложения взятки главе Офиса Президента Андрею Богдану. Последний отметился заявлением о том, что ему предлагали деньги в обмен на то, что Кличко останется возглавлять КГГА.

      Богдан рассказал это во время пресс-конференции. Он сказал, что к нему подходил "адвокат одного из "смотрящих" в Киевсовете. Этот человек сообщил Богдану, что работа с местным бюджетом Киева позволяет получать 40 миллионов долларов в год. Он попросил не трогать главу КГГА и предложил этот бюджет поделить пополам.

       Интересно: В Офисе Президента ответили, что ждет на САП и НАБУ

      После такого заявления главы Офиса Президента Кличко обратился к НАБУ. Он подчеркнул, что такие высказывания Богдана подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных правонарушений.

      Допроса Кличко еще не было, но надеюсь, что в ближайшее время он состоится,
      – отметил директор НАБУ Артем Сытник на пресс-конференции.

      По его словам, НАБУ зарегистрировало уголовное производство по заявлению мэра столицы, но "расследование таких дел начинается с допроса заявителя".

      Скандальный брифинг Андрея Богдана: видео

       

      КАК РАЗВИВАЛАСЬ СИТУАЦИЯ С ЗАЯВЛЕНИЕМ БОГДАНА О ВЗЯТКЕ:

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      Теги: Новости Украины Артем Сытник НАБУ Новости политики Андрей Богдан Виталий Кличко Взятка
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