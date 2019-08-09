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      НАБУ найближчим часом допитає Кличка, – Ситник

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      Віталій Кличко
      Віталій Кличко / Getty images

      Детективи НАБУ допитають мера Києва у справі за фактом можливої пропозиції хабаря главі Офісу Президента Андрію Богдану. Останній відзначився заявою про те, що йому пропонували гроші в обмін на те, що Кличко залишиться очолювати КМДА.

      Богдан розповів це під час прес-конференції. Він сказав, що до нього підходив "адвокат одного зі смотрящих" в Київраді. Ця людина повідомила Богдану, що робота з місцевим бюджетом Києва дозволяє отримувати 40 мільйонів доларів в рік. Він попросив не рухати голову КМДА і запропонував цей бюджет поділити навпіл.

      Цікаво: В Офісі Президента відповіли, що чекає на САП та НАБУ

      Після такої заяви глави Офісу Президента Кличко звернувся до НАБУ. Він наголосив, що такі висловлювання Богдана підлягають перевірці у межах досудового розслідування, оскільки можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень.

      Допиту Кличка ще не було, але сподіваюся, що найближчим часом він відбудеться,
      – зазначив директор НАБУ Артем Ситник на прес-конференції.

      За його словами, НАБУ зареєструвало кримінальне провадження за заявою мера столиці, але "розслідування таких справ починається з допиту заявника".

      Скандальний брифінг Андрія Богдана: відео

      Як розвивалася ситуація з заявою Богдана про хабар: 
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      Теги: Новини України Новини політики НАБУ Артем Ситник Віталій Кличко Хабар Андрій Богдан
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