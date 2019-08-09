НАБУ найближчим часом допитає Кличка, – Ситник

Детективи НАБУ допитають мера Києва у справі за фактом можливої пропозиції хабаря главі Офісу Президента Андрію Богдану. Останній відзначився заявою про те, що йому пропонували гроші в обмін на те, що Кличко залишиться очолювати КМДА.

Богдан розповів це під час прес-конференції. Він сказав, що до нього підходив "адвокат одного зі смотрящих" в Київраді. Ця людина повідомила Богдану, що робота з місцевим бюджетом Києва дозволяє отримувати 40 мільйонів доларів в рік. Він попросив не рухати голову КМДА і запропонував цей бюджет поділити навпіл.

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Після такої заяви глави Офісу Президента Кличко звернувся до НАБУ. Він наголосив, що такі висловлювання Богдана підлягають перевірці у межах досудового розслідування, оскільки можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень.

Допиту Кличка ще не було, але сподіваюся, що найближчим часом він відбудеться,

– зазначив директор НАБУ Артем Ситник на прес-конференції.

За його словами, НАБУ зареєструвало кримінальне провадження за заявою мера столиці, але "розслідування таких справ починається з допиту заявника".

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