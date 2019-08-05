Богдан заявив, що йому пропонували хабар: НАБУ відкрило справу

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливої пропозиції у 20 мільйонів доларів як хабара голові Офісу Президента Андрію Богдану для того, аби він "не рухав" голову КМДА Віталія Кличка.

НАБУ завело справу ще в четвер, 1 серпня, передають "Українські новини" з власних джерел в правоохоронних органах.

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За його словами, справу порушено за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

За що Богдану пропонували хабар? Напередодні голова Офісу Президента на прес-конференції розповів, що Кличко начебто зізнався йому, що не контролює Київраду. Мовляв, там є 2-3 осіб, які контролюють групи депутатів.

"До мене підходив адвокат одного з таких "смотрящих" і повідомив, що робота з місцевим бюджетом Києва дозволяє їм отримувати 40 мільйонів доларів в рік. Він попросив не рухати голову КМДА і запропонував цей бюджет поділити навпіл", – додав Андрій Богдан.

Про що ще говорив на брифінгу глава Офісу Президента Андрій Богдан: відео