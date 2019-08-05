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      Богдан заявив, що йому пропонували хабар: НАБУ відкрило справу

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      Богдан заявив, що йому пропонували хабар
      Богдан заявив, що йому пропонували хабар / Getty Images

      Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливої пропозиції у 20 мільйонів доларів як хабара голові Офісу Президента Андрію Богдану для того, аби він "не рухав" голову КМДА Віталія Кличка.

      НАБУ завело справу ще в четвер, 1 серпня, передають "Українські новини" з власних джерел в правоохоронних органах.

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      За його словами, справу порушено за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

      За що Богдану пропонували хабар? Напередодні голова Офісу Президента на прес-конференції розповів, що Кличко начебто зізнався йому, що не контролює Київраду. Мовляв, там є 2-3 осіб, які контролюють групи депутатів.

      "До мене підходив адвокат одного з таких "смотрящих" і повідомив, що робота з місцевим бюджетом Києва дозволяє їм отримувати 40 мільйонів доларів в рік. Він попросив не рухати голову КМДА і запропонував цей бюджет поділити навпіл", – додав Андрій Богдан.

      Про що ще говорив на брифінгу глава Офісу Президента Андрій Богдан: відео

       

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини України Андрій Богдан Корупція НАБУ Хабар Гроші Віталій Кличко Розслідування
      Джерело: 24 канал
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