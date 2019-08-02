Відставка Богдана: що відбувається

Повідомлення про те, що глава Офісу президента Андрій Богдан нібито подав у відстав підірвало медійний простір. Що було не так із цим повідомленням та що воно означало – розбирались журналісти 24 каналу.

Чому весь вечір 1 серпня та досі український медіапростір присвятив обговоренню ситуації з Богданом та його відставкою або не відставкою та як все це розуміти – у нашому матеріалі.

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Андрій Богдан – голова Офіса президента. Юрист.

На позачергових виборах до Верховної Ради у 2007 році намагався пройти до Верховної Ради за списком блоку "Наша Україна — Народна самооборона", але не пройшов. У 2007-2009 роках був помічником народного депутата Андрія Портнова. На позачергових парламентських виборах 2014 року балотувався за списками БПП, однак до Верховної Ради знову не пройшов.

Працював на високих посадах за часів президентства Віктора Януковича, тому підпадає під заборону займати державні посади згідно із законом про люстрацію. Навесні 2014 року був радником новопризначеного губернатора Дніпропетровської області Ігоря Коломойського. Був захисником соратника Ігоря Коломойського Геннадія Корбана, якому в 2015 році інкримінували захоплення заручників, створення злочинної організації та привласнення коштів.

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Тому що ввечері 1 серпня в Україні почалась захоплива "богданіана". Одразу кілька видань із власних джерел отримали підтвердження новини про те, що Богдан написав заяву на звільнення.

Заява Богдана про відставку / Фото 24 каналу

Звільнявся він за власним бажанням та із дуже неформальним формулюванням – "з моменту бажання". Достовірність заяви підтверджували джерела в Офісі Президента одразу кільком загальнонаціональним виданням.

Сам Богдан на запитання журналістів не відповідав, коментарів не давав, реакцій не демонстрував.

За даними деяких джерел, після свого звільнення Богдан мав вступити на посаду голови Вищої ради правосуддя. За даними джерел LIGA.net, звільнення Богдана було умовою американської сторони для зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. У США, як відомо, триває розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського, юристом якого був Богдан.

Сам Богдан на запитання журналістів не відповідав, коментарів не давав. На своїй сторінці у соцмережах запостив мем про мера Києва. Інших реакцій не було.

Пізніше заступник керівника ОПУ Руслан Рябошапка спростував і назвав "дурницею" інформацію про те, що Богдан має намір подати у відставку. Представник Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук також розповів, що нічого не чув про відставку Богдана. Лідер пропрезидентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков також пояснив журналістам, що це схоже на жарт.

Вранці 2 серпня з’явилась заява прес-секретаря президента Юлії Мендель, яка назвала "чутками" інформацію про відставку глави ОП Андрія Богдана. Різні співрозмовники різних видань в Офісі Президента також не підтверджували відставку Богдана, почали частіше та гучніше звучати думки, що вся ця історія могла бути жартом.

Богдан при цьому продовжував відмовчуватися.

Дійсно написав, але це нічого не значить. Такий висновок можна зробити із заяви президента Володимира Зеленського.

Він підтвердив, що Богдан дійсно написав заяву про звільнення з посади голови Офісу Президента. Глава держави зазначив, що такі заяви написали всі в його команді, щоб у будь-який момент можна було відправити службовця у відставку. Зеленський також заявив, що не підписував заяву Богдана, проте може зробити це в будь-який момент.

За словами глави держави, за потреби він може показати суспільству всі заяви на звільнення від членів його команди.

Зрештою, і сам Богдан підтвердив що заяву писав. Всі писали – і він написав. А дізнались про неї чи то через витоки, чи то через СБУ, чи то через провокацію спецслужб. При цьому, за його словами, його бажання чи не бажання працювати на посаді не має значення, оскільки президент може підписати його заяву у будь-який момент.

За словами політолога Володимира Фесенка, так президент демонструє, хто саме керує країною.

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"Тут все по-різному могло розвиватися. Наприклад, ці публікації доходять через дружину, Баканова, Шефіра, інших близьких людей до Зеленського. І вони кажуть: слухай, ну ситуація не є нормальною, ще трішки – і Богдана будуть сприймати керівником країни, а не тебе. І тому виникла така необхідність, така потреба зняти цю проблему. Але не шляхом усунення Богдана як такого, а просто переведенням на іншу посаду. Це може такий спосіб підтвердження того, що все-таки реальний керівник країни – це Зеленський, а не Богдан", – пояснив він.

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Крім того, за його словами, це можна вважати відображенням загострення протистояння навколо нового президента в його оточенні.

Також це означає, що журналісти матимуть значно меншу довіру до тих співрозмовників в оточенні президента.

Коли офіційні співрозмовники "вкидають" в інформаційний простір події, а потім починають давати різні версії того, що відбувається – це негативно впливає на стосунки зі ЗМІ.