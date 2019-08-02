Зеленський прокоментував "відставку" Богдана

Зеленський підтвердив, що Андрій Богдан дійсно написав заяву про звільнення з посади голови Офісу Президента. Глава держави зазначив, що такі заяви написали всі в його команді, щоб у будь-який момент можна було відправити службовця у відставку.

Володимир Зеленський заявив, що не підписував заяву Богдана, проте може зробити це в будь-який момент, повідомляє офіційний сайт Президента України.

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Глава держави зазначив, що вони не тримаються за владу, і всі члени його команди домовилися, що з самого початку напишуть заяви про звільнення.

Якщо суспільство чи президент відчуватимуть, що та чи інша людина не може впоратися з поставленими Україною завданнями, то в будь-який момент ця людина, не тримаючись за крісло, піде у відставку,

– сказав Зеленський.

Також він зазначив, що за потреби може показати суспільству всі заяви на звільнення від членів його команди.

Сам Андрій Богдан підтвердив слова Зеленського.

Зеленський прокоментував "звільнення" Андрія Богдана: дивіться відео.





Що відомо про звільнення керівника Офісу Президента України Андрія Богдана?Ввечері 1 серпня джерело 24 каналу повідомило, що Андрій Богдан написав заяву на звільнення за власним бажанням. За даними деяких джерел, після свого звільнення Богдан мав вступити на посаду голови Вищої ради правосуддя. За даними джерел LIGA.net, звільнення Богдана було умовою американської сторони для зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. У США, як відомо, триває розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського, юристом якого був Богдан.



Пізніше заступник керівника ОПУ Руслан Рябошапка спростував і назвав "дурницею" інформацію про те, що Андрій Богдан має намір подати у відставку. Представник Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук також розповів, що нічого не чув про відставку Богдана. Лідер пропрезидентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков сказав, що це схоже на жарт.