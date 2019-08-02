14:01
2 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Металевий батько Лукашенко. Магічний суперник Путіна
      Вєсті Кремля
      21:50, 1 серпня
      Вєсті.UA: Ляшко вийшов на тропу війни. "Слуга народу" буде їздити на велосипеді
      Вєсті.UA
      20:00, 1 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Зеленський прокоментував "відставку" Богдана

      5052 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / gettyimages

      Зеленський підтвердив, що Андрій Богдан дійсно написав заяву про звільнення з посади голови Офісу Президента. Глава держави зазначив, що такі заяви написали всі в його команді, щоб у будь-який момент можна було відправити службовця у відставку.

      Володимир Зеленський заявив, що не підписував заяву Богдана, проте може зробити це в будь-який момент, повідомляє офіційний сайт Президента України

      До теми: У "Слузі народу" назвали відставку Богдана "тролінгом" та натякнули на його підвищення

      Глава держави зазначив, що вони не тримаються за владу, і всі члени його команди домовилися, що з самого початку напишуть заяви про звільнення. 

      Якщо суспільство чи президент відчуватимуть, що та чи інша людина не може впоратися з поставленими Україною завданнями, то в будь-який момент ця людина, не тримаючись за крісло, піде у відставку,
      – сказав Зеленський. 

      Також він зазначив, що за потреби може показати суспільству всі заяви на звільнення від членів його команди.

      Сам Андрій Богдан підтвердив слова Зеленського.

      Зеленський прокоментував "звільнення" Андрія Богдана: дивіться відео.

       

      Що відомо про звільнення керівника Офісу Президента України Андрія Богдана?Ввечері 1 серпня джерело 24 каналу повідомило, що Андрій Богдан написав заяву на звільнення за власним бажанням. За даними деяких джерел, після свого звільнення Богдан мав вступити на посаду голови Вищої ради правосуддя. За даними джерел LIGA.net, звільнення Богдана було умовою американської сторони для зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. У США, як відомо, триває розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського, юристом якого був Богдан.

      Пізніше заступник керівника ОПУ Руслан Рябошапка спростував і назвав "дурницею" інформацію про те, що Андрій Богдан має намір подати у відставку. Представник Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук також розповів, що нічого не чув про відставку Богдана. Лідер пропрезидентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков сказав, що це схоже на жарт.

      blog_ava
      Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
      сьогодні
      25223
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Андрій Богдан Офіс Президента
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ціни на квартири у новобудовах Києва: як змінились у липні
      сьогодні , 13:09 Ціни на квартири у новобудовах Києва: як змінились у липні
      229
      Лох не вимре: як у "ДНР" та "ЛНР" наживаються на бажаючих стати росіянами
      сьогодні , 12:00 Лох не вимре: як у "ДНР" та "ЛНР" наживаються на бажаючих стати росіянами
      Олексій Чибісов 850
      Чим корисне пиво та як правильно його вживати
      сьогодні , 10:00 Чим корисне пиво та як правильно його вживати
      1613
      Скільки будуть заробляти нові нардепи: інфографіка
      сьогодні , 11:20 Скільки будуть заробляти нові нардепи: інфографіка
      Яніна Ткачук 6354
      Будівництво "Північного потоку-2" під загрозою зриву? Що пишуть про ситуацію західні ЗМІ
      сьогодні , 10:03 Будівництво "Північного потоку-2" під загрозою зриву? Що пишуть про ситуацію західні ЗМІ
      Світлана Попова 11791
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук