Це схоже на жарт, – у "Слузі народу" прокоментували відставку Богдана

Дізнався зі ЗМІ – так каже про інформацію щодо відставки Андрія Богдана з посади глави Офісу Президента лідер пропрезидентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков. А один з новообраних депутатів Ради від політсили зазначив, що вся ця історія схожа на жарт.

"Сам щойно з новин дізнався. Нічого про це не знаю", – так Дмитро Разумков відповів на запитання про відставку Андрія Богдана, пише "Радіо Свобода".

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А один з майбутніх депутатів новообраного парламенту від "Слуги народу" висловив думку, що Андрій Богдан просто пожартував: "Це схоже на жарт. Прочитайте заяву до кінця".

На жаль, цей політик попросив не називати його прізвища. Утім, ймовірно, він натякав на те, що у тексті оприлюдненої заяви не видно її увесь текст. І, наприклад, його можна трактувати наступним чином: "Прошу звільнити мене із займаної посади за власним бажанням з моменту наявності бажання".



Заява Богдана про відставку / Фото 24 каналу

Сам Андрій Богдан ситуацію наразі не коментував.

Богдан іде у відставку з посади голови Офісу Президента: що про нього відомо – у матеріалі 24 каналу.