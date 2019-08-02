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      Це схоже на жарт, – у "Слузі народу" прокоментували відставку Богдана

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      Разумков нічого не знає про відставку Богдана
      Разумков нічого не знає про відставку Богдана / liga.net

      Дізнався зі ЗМІ – так каже про інформацію щодо відставки Андрія Богдана з посади глави Офісу Президента лідер пропрезидентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков. А один з новообраних депутатів Ради від політсили зазначив, що вся ця історія схожа на жарт.

      "Сам щойно з новин дізнався. Нічого про це не знаю", – так Дмитро Разумков відповів на запитання про відставку Андрія Богдана, пише "Радіо Свобода".

      До теми: Не дочекаєтесь: в Офісі Президента спростували відставку Богдана

      А один з майбутніх депутатів новообраного парламенту від "Слуги народу" висловив думку, що Андрій Богдан просто пожартував: "Це схоже на жарт. Прочитайте заяву до кінця". 

      На жаль, цей політик попросив не називати його прізвища. Утім, ймовірно, він натякав на те, що у тексті оприлюдненої заяви не видно її увесь текст. І, наприклад, його можна трактувати наступним чином: "Прошу звільнити мене із займаної посади за власним бажанням з моменту наявності бажання". 

      заява
      Заява Богдана про відставку / Фото 24 каналу

      Сам Андрій Богдан ситуацію наразі не коментував.

      Богдан іде у відставку з посади голови Офісу Президента: що про нього відомо – у матеріалі 24 каналу.

       
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      Теги: Новини України Офіс Президента Андрій Богдан Новини політики Слуга народу Дмитро Разумков
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