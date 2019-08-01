Зеленський готується до візиту в США, – експерти про ймовірну відставку Богдана

З'явилася так звана заява Андрія Богдана на звільнення за власним бажанням з посади голови Офісу Президента України. Однією з версій може бути умова американців для офіційного візиту Володимира Зеленського в США.

Про це 24 каналу розповіли політологи Володимир Фесенко, Микола Спірідонов та Олексій Голубоцький

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Зазначимо, що про відставку Богдана з посади керівника Офісу Президента 24 каналу повідомили власні джерела. Крім цього, з'явилося фото ймовірної заяви Андрія Богдана на звільнення за власним бажанням з посади голови Офісу Президента України.

За словами, Фесенка є три версії. Дві з них – це вкид та протистояння навколо Зеленського.

Третій варіант пояснення – тактичний – підготовка умов для візиту Зеленського в США. Усунення чи відхід Богдана з посади керівника ОП – це була умова американців для офіційного візиту Зеленського в Штати. Це теж можливе пояснення,

– зазначив Фесенко.

Політолог Микола Спірідонов також припустив, що причиною може бути позиція американських партнерів. Адже Богдан багато чим не їм не до вподоби. Наприклад, через те, що він був адвокатом Ігоря Коломойського.

"У США є чимало запитань до Коломойського, зокрема щодо його нерухомості. На жаль, Україна зараз не повністю суб'єктна, тож змушена прислухатися до таких порад, – додав він.

Політтехнолог Олексій Голубоцький також підтвердив, що американці виступали проти призначення Богдана на посаду. Також говорилося, що протягом останніх тижнів вони дуже сильно тиснули через це. А Зеленському потрібна зустріч з Трампом та й взагалі американський напрямок – це один з найважливіших.

Коли є протистояння з Росією, то нам є на кого опертися. Не на європейців, які чекають, щоб дали слабину й вони могли спокійно домовлятися (з Росією – 24 канал). Залишаються тільки американці, які виставляють свої умови,

– додав Голубоцький.



Заява Богдана про відставку з посади голови Офісу Президента / Фото 24 каналу



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