Загострення протистояння в оточенні Зеленського, – політолог про причину відставки Богдана

З'явилася так звана заява Андрія Богдана на звільнення за власним бажанням з посади голови Офісу Президента України. Однією з версій може бути загострення протистояння навколо Володимира Зеленського в його оточенні.

Про це 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко.

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► Версія перша. Вкид та перевірка реакції.

Я думаю, що треба дочекатися офіційного підтвердження цієї інформації, тому що це може бути такий цілеспрямований вкид для того, щоб потім спростувати або прозондувати – подивитися, як на це будуть реагувати.

► Версія друга. Протистояння навколо Зеленського.

Друга гіпотеза – це відображення загострення, першого такого протистояння навколо нового президента в його оточенні. Те, що там протиріччя були – це очевидно. А зараз це могло загостритися завдяки цим публікаціям, припущенням, що Богдан замість Зеленського керує країною.

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Тут все по-різному могло розвиватися. Наприклад, ці публікації доходять через дружину, Баканова, Шефіра, інших близьких людей до Зеленського. І вони кажуть: слухай, ну ситуація не є нормально, ще трішки – і Богдана будуть сприймати керівником країни, а не тебе. І тому виникла така необхідність, така потреба зняти цю проблему. Але не шляхом усунення Богдана як такого, а просто переведенням на іншу посаду. Це може такий спосіб підтвердження того, що все-таки реальний керівник країни – це Зеленський, а не Богдан.

► Версія третя. Підгтовка візиту Зеленського до США.

Третій варіант пояснення – тактичний – підготовка умов для візиту Зеленського в США. Усунення чи відхід Богдана з посади керівника ОП – це була умова американців для офіційного візиту Зеленського в Штати. Це теж можливе пояснення.

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Заява Богдана про відставку з посади голови Офісу Президента / Фото 24 каналу



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