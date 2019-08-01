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      Загострення протистояння в оточенні Зеленського, – політолог про причину відставки Богдана

      889 Читать новость на русском
      Володимир Фесенко
      Володимир Фесенко / 24 канал

      З'явилася так звана заява Андрія Богдана на звільнення за власним бажанням з посади голови Офісу Президента України. Однією з версій може бути загострення протистояння навколо Володимира Зеленського в його оточенні.

      Про це 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко.

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      ► Версія перша. Вкид та перевірка реакції.

      Я думаю, що треба дочекатися офіційного підтвердження цієї інформації, тому що це може бути такий цілеспрямований вкид для того, щоб потім спростувати або прозондувати – подивитися, як на це будуть реагувати. 

      ► Версія друга. Протистояння навколо Зеленського.

      Друга гіпотеза – це відображення загострення, першого такого протистояння навколо нового президента в його оточенні. Те, що там протиріччя були – це очевидно. А зараз це могло загостритися завдяки цим публікаціям, припущенням, що Богдан замість Зеленського керує країною.

      Читайте також: Це може бути вкид, – політолог про відставку Богдана

      Тут все по-різному могло розвиватися. Наприклад, ці публікації доходять через дружину, Баканова, Шефіра, інших близьких людей до Зеленського. І вони кажуть: слухай, ну ситуація не є нормально, ще трішки – і Богдана будуть сприймати керівником країни, а не тебе. І тому виникла така необхідність, така потреба зняти цю проблему. Але не шляхом усунення Богдана як такого, а просто переведенням на іншу посаду. Це може такий спосіб підтвердження того, що все-таки реальний керівник країни – це Зеленський, а не Богдан.

      ► Версія третя. Підгтовка візиту Зеленського до США.

      Третій варіант пояснення – тактичний – підготовка умов для візиту Зеленського в США. Усунення чи відхід Богдана з посади керівника ОП – це була умова американців для офіційного візиту Зеленського в Штати. Це теж можливе пояснення.

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      заява богдана про відставку
      Заява Богдана про відставку з посади голови Офісу Президента / Фото 24 каналу

       


      АКТУАЛЬНЕ ПРО ЙМОВІРНУ ВІДСТАВКУ БОГДАНА:

      blog_ava
      Богдан подав у відставку з посади голови Офісу Президента, – джерела
      сьогодні
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      Теги: Офіс Президента Новини України Новини політики Андрій Богдан Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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