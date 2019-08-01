Це може бути вкид, – політолог про відставку Богдана

З'явилася так звана заява Андрія Богдана на звільнення за власним бажанням з посади голови Офісу Президента України. Однак, до офіційного звернення самого Богдана не варто робити передчасні висновки, адже така заява може виявитися просто вкидом.

Таку думку 24 каналу висловив політолог Михайло Басараб.

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За його словами, це поки що не є офіційною заявою Богдана наживо, тому така заява може бути просто фотокопією. Політолог нагадав, що в історії України з'являлися випадки, коли подібні заяви потім спростовувалися і виявлялися фейками.

Найсвіжішу історію я пам'ятаю з Арсенієм Яценюком, коли Петро Порошенко дуже сильно намагався випхати його з посади прем'єр-міністра. Були різні вкиди, зокрема – якщо я не помиляюся – була навіть фотографія фейкової заяви Яценюка про відставку. Хоча це була неправда, і це було спростовано. Те саме може бути і зараз,

– наголосив Басараб.

За його словами, причиною вкиду може бути загострення боротьби в оточенні Зеленського. "Справа в тому, що різні ж групи впливають. У Коломойського, кажуть, є депутатська група, яка складає кілька десятків депутатів. Окрім того, в партії "Слуга народу" і в оточення Зеленського є люди, які представляють інші групи політичного і фінансово-промислового тиску", – додав Басараб.

Однак, політолог все ж таки наголосив, що це може бути вкидом, і не варто робити передчасні висновки до офіційної заяви.

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Заява Богдана про відставку з посади голови Офісу Президента / Фото 24 каналу