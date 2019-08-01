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      Замість Богдана Офіс Президента очолить Баканов, – Лещенко

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      Андрій Богдан і Іван Баканов
      Андрій Богдан і Іван Баканов / Колаж 24 каналу

      За даними джерел 24 каналу, голова Офісу Президента Андрій Богдан написав заяву про відставку. Цю інформацію підтвердив журналіст Сергій Лещенко. Також він висловив думку, що місце Богдана може зайняти нинішній виконувач обов’язків голови СБУ Іван Баканов.

      За словами Лещенка, Баканов з самого початку входив у шорт-лист претендентів на посаду голови президентської адміністрації. Наразі ж керівник СБУ є одним з головних претендентів очолити Офіс Президента.

      Важливо! Богдан подав у відставку з посади голови Офісу Президента, – джерела

      Крім того, Лещенко зауважив, що можлива причина відставки Богдана – американці.

      Вони спочатку були проти призначення Богдана, а зараз нібито поставили умовою зустрічі Зеленського та Трампа відставку Богдана,
      – додав журналіст.

      Зауважимо, що у США зараз триває розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського, юристом якого був Богдан. За даними деяких ЗМІ, Богдана Вашингтон сприймає як "праву руку" Коломойського. Крім того, особистий адвокат Дональда Трампа нібито оголосив Коломойського ворогом США.

      Плітолог Михайло Бесараб, зі свого боку, вважає, що інформація про відставку може бути вкиданням.

      Найсвіжішу історію я пам'ятаю з Арсенієм Яценюком, коли Петро Порошенко дуже сильно намагався випхати його з посади прем'єр-міністра. Були різні вкидання, зокрема, якщо я не помиляюся, була навіть фотографія фейкової заяви Яценюка про відставку. Хоча це було неправдою, і це було спростовано. Те саме може бути й зараз,
      – каже експерт.

      З біографією Андрій Богдана Ви можете ознайомитися за цим посиланням, а з біографією Івана Баканова – тут.

      Водночас він підкреслив, що причиною вкидання може бути загострення боротьби в оточенні Зеленського. До прикладу, в олігарха Ігоря Кломойського депутатська група, в яку входять кілька десятків депутатів.

      Раніше журналіст Юрій Бутусов заявляв, що посада голови Офісу Президента – є набагато важливішою в системі президента Зеленського, аніж будь-яка інша.

      Андрій Богдан очолив ще тоді Адміністрацію Президента (згодом відомство змінило назву на Офіс Президента) 21 травня – в той же день, коли відбулася інавгурація Зеленського. Відтак, він на цій посаді пропрацював трохи більше ніж два місяці.

      андрій богдан іде у відставку: хроніка останніх подій
       

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      Теги: Офіс Президента Новини України Новини політики Андрій Богдан Сергій Лещенко - новини Іван Баканов
      Джерело: 24 канал
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