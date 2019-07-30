Хто і коли стане прем'єр-міністром України: коментар Богдана

Керівник Офісу Президента Андрій Богдан під час брифінгу 30 липня розповів, що йому відомо про багатьох кандидатів на посаду прем'єр-міністра, однак точно не знає, хто з них переможе.

Про це він зазначив, відповідаючи на запитання журналістки AFP.

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"Треба зрозуміти, що процедура прописана законом. І скільки би ми тут з вами не гадали – а я в такій же ситуації, як і ви, живу – я знаю більше кандидатів, але яке рішення прийме президент, я не знаю", – сказав керівник ОП.

Треба взагалі зрозуміти, що в нашій команді всі рішення приймає президент. І різні чутки та домисли не мають жодної реальності. Він проводить співбесіди, він зустрічається з багатьма людьми, зокрема, це кандидатури на відповідні міністерства і на відповідні центральні органи державної влади,

– наголосив Богдан.

Також він підкреслив, що кандидатуру прем'єр-міністра президенту вносить саме коаліція фракцій.

"Якщо буде створена коаліція фракцій, то це одна система координат. Тоді має бути коаліційна угода. Тоді мають бути прописані ініціатори рішень, противаги. Певна коаліційна рада, яка обговорює ті чи інші – і кадрові, зокрема – питання. Якщо це буде монофракція – інше питання. Проте в будь якому випадку така людина має зустрічатися з депутатським корпусом, говорити свої побажання, говорити ідеї, які в нього в голові, говорити свої моральні принципи. І це не буде виключно рішенням президента. Хоча дуже велика частина відповідальності лягає саме на нього", – пояснив керівник ОП.

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Відео брифінгу Андрія Богдана: